Россияне могут свободно обменивать рубли в Турции

Процедура ничем не отличается от других валют

Фото: Анастасия Фартыгина

Туристы из России могут беспрепятственно обменивать рубли на лиры или другую валюту в пунктах обмена по всей Турции, особенно в курортных зонах. Об этом рассказал председатель Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов Сердар Йерлиоглу.

— Процедура не отличается от долларов или евро. При этом пока что мы видим, что большинство туристов из РФ все же или не знают о такой возможности, или же опасаются, — передает его слова ТАСС.

По его словам, процедура не отличается от обмена долларов или евро. При этом он отметил, что большинство туристов из РФ либо не знают о такой возможности, либо опасаются ее использовать.

Ранее сообщалось, что средний чек на зарубежные туры вырос на 7%.



Вадим Вахрушев