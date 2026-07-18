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Россияне могут свободно обменивать рубли в Турции

16:43, 18.07.2026

Процедура ничем не отличается от других валют

Россияне могут свободно обменивать рубли в Турции
Фото: Анастасия Фартыгина

Туристы из России могут беспрепятственно обменивать рубли на лиры или другую валюту в пунктах обмена по всей Турции, особенно в курортных зонах. Об этом рассказал председатель Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов Сердар Йерлиоглу.

— Процедура не отличается от долларов или евро. При этом пока что мы видим, что большинство туристов из РФ все же или не знают о такой возможности, или же опасаются, — передает его слова ТАСС.

По его словам, процедура не отличается от обмена долларов или евро. При этом он отметил, что большинство туристов из РФ либо не знают о такой возможности, либо опасаются ее использовать.

Ранее сообщалось, что средний чек на зарубежные туры вырос на 7%.

Вадим Вахрушев

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