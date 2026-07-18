Россельхозбанк прогнозирует рост урожая клубники на 8%
В прошлом году хозяйства всех категорий произвели 294,3 тысячи тонн ягоды
Российские аграрии в 2026 году могут собрать 318 тысяч тонн клубники — на 8% больше, чем в прошлом году. Такой прогноз озвучил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков на Всероссийском дне поля.
— За прошлый год хозяйства всех категорий произвели 294,3 тыс. тонн клубники. На нее пришлось около 40% производства ягод, — передает его слова ТАСС.
Увеличить урожай почти на треть удалось благодаря благоприятной погоде в период вегетации, расширению посевных площадей, развитию селекции и внедрению интенсивных технологий. Свою роль сыграла и господдержка при закладке новых ягодников.
Ранее сообщалось, что пик сезона минимальных цен на клубнику в России пройден.
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