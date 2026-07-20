Олимпиада юных геологов уже 12 лет дает старт в профессию

В программе олимпиады 11 дисциплин, для прохождения которых нужны знания в гидрологии, минералогии и других специальностях, необходимых геологам

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

В Альметьевском районе прошла 12-я Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов. На нее собрались 38 команд и 380 участников из Татарстана, Башкортостана и Кировской области. В церемонии открытия приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. Подробности — в обзоре «Реального времени».

От палеонтологии до магнитометрии: какие навыки показывают юные геологи

Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов прошла в ДОЛ «Солнечный» Альметьевского района. Она проводится в Татарстане с 2014 года и преследует цель развивать интерес школьников к геологии, способствовать освоению новых знаний и практических навыков.

Команды представляют школы из муниципальных районов Татарстана и других субъектов РФ, которые являются базовыми площадками по изучению геологии. В республиканское геологическое движение в Татарстане вовлечены порядка 1,5 тысячи школьников, всего в этом направлении работают 40 школ.

В рамках олимпиады юные геологи проверяют свои знания по 11 дисциплинам: геологический маршрут, разрез, палеонтология, минералогия и петрография, гидрология, шлиховое опробование, техника безопасности, организация полевой стоянки, нефтяная геология, описание геологических памятников и магнитометрия. Как можно заметить, эти направления требуют от участников не только обширных знаний геологии и смежных дисциплин (к примеру, химии), но и практических навыков (к примеру, в шлиховом опробовании), и отличных командообразующих качеств (например, в организации полевой стоянки — лагеря, в котором геологи живут во время исследований).

Всего в геологических премудростях соревновались 38 команд, 380 участников.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

«С геологов начинается вся наша отрасль»

Торжественная церемония открытия олимпиады прошла в присутствии высоких гостей. Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что история Татарстана тесно связана с развитием геологической науки. Ведь труд поколений геологов привел к открытию богатств недр, к созданию современной нефтяной промышленности, которая, в свою очередь, стала прочным фундаментом развития экономики республики.

— Здесь начинается путь будущих исследователей, инженеров и специалистов нефтегазовой отрасли. Через несколько лет вам предстоит открывать новые месторождения, создавать передовые технологии освоения недр и обеспечивать устойчивое развитие отечественного топливно-энергетического комплекса, — напутствовал ребят глава республики.

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов отметил, что прямо здесь, на площадке олимпиады, может быть, рождается будущее нефтяной промышленности. По его мнению, человека с его знаниями и профессиональной интуицией никогда не сможет заменить искусственный интеллект и цифровые решения (хотя они становятся верными помощниками человека).

— С геологов действительно начинается вся наша отрасль. Не будет ни поиска, ни разведки, ни добычи, если не научиться понимать язык земли. Сегодняшняя олимпиада — ваш личный нулевой километр в профессию, — говорил топ-менеджер нефтяной компании.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Среди почетных гостей были также помощник раиса РТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив» Георгий Белозеров, президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

А что говорят сами участники?

Казанец Антон Соловьев из команды «Галактика» участвует в олимпиаде уже четвертый раз и признается, что за эти годы его отношение к профессии в корне изменилось, стало глубже.

Александр Абзянов из чистопольской команды «Магма» на олимпиаде впервые, он поделился с журналистами впечатлениями о том, что было непросто, но очень интересно. Теперь восьмиклассник мечтает поступить в Губкинский университет и связать жизнь с нефтегазовой отраслью.

Вот уже десятый сезон на олимпиаде выступает команда «Ферсман», которая представляет IT-лицей КФУ — и уже пять раз становилась победителем! Ее руководитель Александр Куликов рассказывает, что выпускники лицея, участвовавшие в олимпиаде в прошлые годы, нередко поступали в вузы по геологическому профилю.

Начальник отдела развития корпоративной культуры и молодежной политики «Татнефти» Евгений Гаврилов отмечает, что за 12 лет масштаб олимпиады изменился, вырос уровень подготовки ребят, стала более зрелой философия проекта.

— Для нас самая большая радость видеть, как бывшие участники становятся студентами профильных вузов, а затем приходят работать в «Татнефть» и на другие предприятия отрасли ТЭК. Именно ради этого и существует олимпиада. Это проект ранней профориентации, который помогает ребенку понять значимость профессии и осознанно выбрать свое будущее, — говорит Евгений Гаврилов.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Кстати, стимул, который могут получить здесь дети, вполне прямой: победители общего зачета получат +10 баллов к результатам ЕГЭ, если решат поступать в профильные геологические вузы.

