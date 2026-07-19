Wildberries утвердил первый пакет компенсаций для селлеров из-за атаки БПЛА

Компания вводит 100%-е скидки на транзитные поставки в регионы

Wildberries утвердил первый пакет компенсаций для продавцов после атаки БПЛА. Об этом объявила основательница компании Татьяна Ким.

С 19 июля Wildberries начнет давать селлерам скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100%-ю скидку на транзитные поставки в региональные склады. В компании ожидают, что эти меры поддержки помогут быстро перераспределить товары и сократить дополнительные расходы продавцов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В течение 30 дней эксперты оценят последствия ударов БПЛА по складам в Котовске и Электростали, после чего будут определены денежные компенсации продавцам.

— Понимаю, что сейчас для многих наших партнеров важно как можно быстрее восстановить поставки и вернуть привычный ритм работы, — написала Ким.

Напомним, накануне БПЛА атаковали два логистических комплекса Wildberries в Котовске и Электростали, есть жертвы. Эксперты предварительно оценили последствия атаки беспилотников в 50 млрд рублей.

Зульфат Шафигуллин