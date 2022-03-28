Лавров сообщил о подготовке ответных визовых мер для недружественных стран

Фото: Максим Платонов (архив)

В России разрабатывают проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Документ предусматривает ряд ограничений на въезд на территорию российского государства. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, также облегчен порядок въезда и пребывания на территории России для граждан третьих государств и лиц без гражданства, оказавшихся на территории Украины. Мера предпринята для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности, передает RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Несколько дней назад премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу прекратить выдачу въездных виз россиянам. А в прошлом месяце ЕС приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Напомним, для российских самолетов воздушное пространство закрыли США, Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия и другие государства. В качестве ответной меры Россия закрыла небо для 27 стран. Также ограничены полеты ряда иностранных авиакомпаний.

Диана Жиленкова