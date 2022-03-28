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Путин поручил разработать программу субсидирования ставки по кредитам застройщикам

10:27, 28.03.2022
Путин поручил разработать программу субсидирования ставки по кредитам застройщикам
Фото: kremlin.ru

Путин поручил до 31 марта текущего года разработать программу субсидирования процентной ставки по кредитам застройщикам, предоставляемых в рамках механизма проектного финансирования, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить разработку программы субсидирования процентной ставки по кредитам, предоставляемым застройщикам в рамках реализации механизма проектного финансирования», — сказано в документе.

Руководство Минстроя РФ в феврале опасалось возникновения сложностей с получением проектного финансирования застройщиками из-за резкого повышения ключевой ставки Центробанком в этом году. Как заявлял замминистра строительства РФ Никита Стасишин, в большинстве регионов, где нужно развивать жилищное строительство, застройщикам будет сложно получить проектное финансирование.

Маргарита Головатенко
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