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Рубль растет к доллару и евро в ожидании новостей о переговорах России с Украиной

10:41, 28.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Рубль растет к доллару и евро в ожидании новостей о переговорах России с Украиной
Фото: Анна Сейтумерова

Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже утром в понедельник, рубль растет в ожидании новостей о ходе переговоров России и Украины.

Первые сделки по американской валюте прошли в диапазоне 92,51—96,5 рубля за доллар, в первую минуту торгов курс составил 95,115 рубля за доллар, то есть -88,5 копейки к уровню предыдущего закрытия.

Евро подешевел до 100,1 рубля (-4,9 руб. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 2,69 рубля к уровню закрытия 25 марта, до 97,36 рубля, сообщает «Интерфакс».

Фото: Анна Сейтумерова

25 марта курс евро на Московской бирже опускался ниже 100 рублей впервые с 28 февраля 2022 года.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыИнвестиции

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