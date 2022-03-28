Северо-Крымский канал полностью заполнен водой впервые с 2014 года

Северо-Крымский канал полностью заполнен водой впервые за последние восемь лет. Дефицита запасов воды на полуострове больше нет. Об этом рассказал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев.

— У нас полные водохранилища, есть подземные водозаборы, есть днепровская вода в Северо-Крымском канале. Проблема с дефицитом воды больше не актуальна, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: commons.wikimedia.org

Кангиев отметил, что в настоящее время водохранилища естественного стока заполнены уже на 82%.По его словам, этот уровень повысится еще больше из-за ожидаемых больших паводков.

24 февраля, в первый день специальной военной операции России на Украине, российские войска разблокировали Северо-Крымский канал. Подача воды в Крым была восстановлена.

Диана Жиленкова