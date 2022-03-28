Северо-Крымский канал полностью заполнен водой впервые с 2014 года
Северо-Крымский канал полностью заполнен водой впервые за последние восемь лет. Дефицита запасов воды на полуострове больше нет. Об этом рассказал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев.
— У нас полные водохранилища, есть подземные водозаборы, есть днепровская вода в Северо-Крымском канале. Проблема с дефицитом воды больше не актуальна, — приводит его слова «РИА Новости».
Кангиев отметил, что в настоящее время водохранилища естественного стока заполнены уже на 82%.По его словам, этот уровень повысится еще больше из-за ожидаемых больших паводков.
24 февраля, в первый день специальной военной операции России на Украине, российские войска разблокировали Северо-Крымский канал. Подача воды в Крым была восстановлена.
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