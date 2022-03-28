В США прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе в театре «Долби» прошла 94-я церемония «Оскара» — главной Американской кинопремии.

Лучшей картиной стал фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» режиссера Сиана Хедера о жизни талантливой певицы в семье глухих родителей.

Приз за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион за картину «Власть пса». Кэмпион стала первой женщиной-режиссером, получившей два режиссерских «Оскара». Награду за лучший оригинальный сценарий взял Кеннет Брана за фильм «Белфаст».

Жюри признало лучшим актером Уилла Смита — награду вручили за роль в фильме «Король Ричард». Статуэтку за лучшую женскую роль получила Джессика Честейн за роль в ленте «Глаза Тэмми Фэй». За роли второго плана наградили Ариану ДеБос («Вестсайдская история») и Трой Коцура («CODA: Ребенок глухих родителей»).

Лидер по количеству наград — фильм «Дюна» Дени Вильнева по одноименному роману Фрэнка Герберта. «Дюна» стала лучшей по звуку, монтажу, визуальным эффектам, работе художника-постановщика. Композитор Ханс Циммер получил награду за лучший саундтрек, а Грег Фрейзер — за лучшую операторскую работу.

Лучшим анимационным фильмом признали «Энканто» от Walt Dysney Pictures. Лучшим фильмом на иностранном языке стал «Сядь за руль моей машины», сообщает РБК.

В феврале Американская киноакадемия объявляла список номинантов на премию «Оскар» 2022 года.

Маргарита Головатенко