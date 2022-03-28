Правительство России выделит еще более 4 млрд рублей на выплаты медикам за работу с заболевшими COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Правительство России направит еще свыше 4 млрд рублей на страховые выплаты медицинским работникам, которые работают с заболевшими коронавирусом пациентами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В прошлом году российские медработники уже получили выплаты на общую сумму более 22 млрд рублей. Дополнительные средства из резервного фонда страны обеспечат финансирование данной меры поддержки до конца II квартала текущего года, сообщается на сайте правительства России.

Фото: Максим Платонов (архив)

В декабре Мишустин заявил, что российские власти направят на первое полугодие 2022 года более 128 млрд рублей для медиков, борющихся с COVID-19. В том же месяце президент страны Владимир Путин поручил выплатить в двойном размере надбавки медработникам за работу с зараженными коронавирусом пациентами в новогодние праздники.



Диана Жиленкова