На деревню к бабушке: «Моң» — фильм о памяти, корнях и «пении душой»

Полнометражный дебют Софьи Чигировой — о болезни Альцгеймера, затопленных деревнях и поиске своего «моңа»

Фильм снимали в основном в Лаишевском районе. Фото: предоставлено пресс-службой «Татаркино»

В Казани провели закрытый показ фильма «Моң» (12+), официальная премьера которого состоится на Международном кинофестивале «Алтын минбар». Фильм впервые показали на фестивале в Нижнем Новгороде «Горький фест», где он получил приз зрительских симпатий. Автор ленты — челнинка Софья Чигирова, это ее первая полнометражная картина. В центре истории — девушка-диджей из Санкт-Петербурга, которая возвращается в родную татарскую деревню, чтобы быть рядом с бабушкой, теряющей память из‑за болезни Альцгеймера. Подробнее — в материале «Реального времени».

Когда нет вдохновения — езжай домой

Главная героиня Алина Сафикова (Дина Губайдуллина) работает в Санкт-Петербурге диджеем. После очередного сета к ней подходит организатор фестиваля в Испании с приглашением выступить, продюсер Артем (Олег Савостюк) обещает, что на мероприятии прозвучит еще 15 минут нового материала. До события остается три недели, но творческий процесс не идет.

В итоге Алина уезжает в родную деревню к маме с бабушкой (Ольга Сутулова и Рима Ключарева). Дом очень татарский, конечно же, здесь есть ковер с оленями и веранда. Алина не так много говорит по-татарски, но абику понимает. Правда, абика ее не узнает — у нее Альцгеймер, она все забывает.

В картине звучат песни Ильхама Шакирова. И бабушка отмечает, что музыка — «моңлы». «Мон», объясняют зрителям, — слово непереводимое, означает «пение с душой, всем нутром». Поймет ли зритель что-то об этом явлении после просмотра фильма? Вряд ли. При этом в доме стоит пианино, на котором Алина и бабушка в детстве играли вместе. Вскоре выясняется, что родной дом бабушки Нурии находился в затопленном селении.

Съемки в основном проходили в деревне Атабаево Лаишевского района, поэтому писать рецензию на этот фильм непросто — это родная деревня мамы. Вероятно, она его будет часто смотреть, потому что не была там более десяти лет.

Дина Губайдуллина. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Кто и где снимал фильм

Некоторые жители Атабаево раньше жили в деревне Епанчино. Она находилась в нескольких километрах от места, где Кама впадает в Волгу. Однажды, когда вода ушла и можно было пройти по высохшему дну, отправился на ее поиски, но безуспешно. В 1950-е годы многие деревни в Татарстане ушли под воду при строительстве Куйбышевского водохранилища.

«Моң» сняла режиссер родом из Набережных Челнов Софья Чигирова. Сценарий она написала вместе с другой челнинкой — Дариной Кадыровой, которая основывалась на исследовании историй семей в связи со строительством Нижнекамской ГЭС. Чигирова и Кадырова учились вместе в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

У Чигировой это первый полнометражный фильм, до этого она сняла короткометражки «Дружба», «Змеиная гора» и «Вселение». Фильм снимали 17 дней на средства гранта Министерства культуры России (50 млн рублей). Кроме Атабаево, съемки проходили в других лаишевских деревнях — Макаровке, Татарских Саралах, а также в высокогорском селе Алан-Бексер.

Оператор Влад Бурлака и раньше работал с Чигировой. Одна из последних его работ — короткометражка Марии Стрельцовой «Наузы» — там героиня приезжает в родную деревню на похороны сестры в родовой дом.

Дина Губайдуллина родилась в Казани, училась на режиссерском факультете ГИТИСа. Ее известные роли — в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильм «1993» о конфликте между Ельциным и Верховным Советом. Рима Ключарева — выпускница нашего института культуры, актриса Туймазинского государственного татарского драматического театра. Их химия — одно из достоинств фильма, хотя сделать это на основе прямолинейного сюжета достаточно непросто.

предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Люблю все татарское

За полтора часа действо от линии потери памяти переходит к изучению татарского быта. Фильм развивается неспешно, а режиссер старательно отмечает все красивое вокруг: и тальянки, и кураи, и каляпуши, и калфаки, и жертвоприношение, и көрәш, и минарет, одиноко стоящий посреди поляны. Во всем этом видна радость неофита, которого восхищает цветастость и позитивность деревенского быта. Будет ли это интересно смотреть людям, которые и так видят татарскую деревню хотя бы раз в год?

Есть в фильме и современная музыка — за обработки народных хитов отвечает певица «Дышать», чьи песни не назовешь «моңлы», скорее — «дәртле», энергичные.

А за романтическую линию отвечает подруга Алины — Гузель (актриса ТЮЗа Гузель Валишина), с которой товарищ продюсер устраивает неспешный флирт. Контрастирует с этим практически аутентичным и медовым татарским фолком семья Гузель — по-нездешнему стильный и бородатый Радик Галиуллин и его жена Гузель Сибгатуллина — пара словно из рекламы.

Во второй части картины история о больной бабушке сменяется темой московского мальчика, конфликтующего с отцом и влюбившегося в деревенскую девчонку, мечтающую стать дизайнером. Герои ведут диалоги о том, чего они хотят в жизни.

Безусловно, фильм зайдет не только жителям села Атабаево и их детям. Но, например, тем, кто интересуется татарской культурой с точки зрения дизайна.

Софья Чигирова делает картину с точки зрения человека, который не будет возвращаться в эту прекрасную деревню. Но он будет туда приезжать — на Сабантуй, который служит предфиналом этой непростой и неровной работы, завершающейся театральным монологом о том, что все когда-нибудь закончится, все уедут, а музыка останется.