В весеннюю сессию в Госдуме планируют внести законопроект о похоронном деле

В весеннюю сессию в Госдуму планируется внести проект нового закона о похоронном деле в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

По мнению авторов проекта, он поможет решить вопрос с черными ритуальными агентами и навязыванием услуг ими, установит расценки на важнейший перечень ритуальных услуг. А также органы власти будут вести реестры кладбищ и захоронений, реестры недобросовестных предпринимателей в этой сфере и тех, кто допущен к деятельности.

По словам Разворотневой, изменения коснутся законопроекта о похоронном деле, 131-го федерального закона («Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ») и закона о государственном муниципальном контроле, а также КоАП России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре стало известно, что в России вырос интерес к строительству крематориев. С 2019 года запрос на их постройку вырос в несколько раз. Связано это с ростом смертности от COVID-19 за прошедшие два года. В проработке сейчас находится 20 проектов крематориев, а в 2019-м их было меньше пяти.





Дарья Акимова