В этом году кафе Казани вновь смогут разместить летние веранды на безвозмездной основе

Фото: Максим Платонов

Этим летом казанские рестораторы смогут продолжить бесплатное размещение на территории своих заведений летних кафе и веранд. Об этом рассказал сегодня на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.

В 2020 году было принято решение об оформлении договоров на размещение летних веранд на безвозмездной основе в качестве содействия малому и среднему бизнесу при реализации мер по предотвращению распространения коронавируса. Террасы стали необходимы в условиях пандемии, так как риск заразиться на них гораздо меньше.

Благодаря этой мере в прошлом году казанские предприниматели сэкономили 3,5 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

С просьбой о ее продлении члены Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана обратились к Метшину в январе 2022 года. По их мнению, такая мера поддержки помогла бы сэкономить каждому заведению от 50 тысяч до 4 миллионов рублей.

Дарья Акимова