В мэрии Казани рассказали об очередных эвакуациях школ из-за сообщений о минировании

В нескольких школах Казани сегодня пройдут эвакуации. Это связано с очередными анонимными сообщениями о минировании — правоохранительные органы обязаны проверить их, сообщили в мэрии города.



На время проверки правоохранительные органы эвакуируют школы №129, 127, 69, 6, 68, 136, 10, 40, 21, 52, 24, 42, 18, а также 55 и 86. Детей эвакуируют в ближайшие соцобъекты. Детей из школы №129 просят забрать из-за отсутствия вблизи соцобъектов, подходящих для размещения детей.

«Просим вас не переживать: это проверка, которую надо провести для всеобщего спокойствия. После нее дети вернутся к учебному процессу», — сказано в сообщении исполкома.

Фото: realnoevremya.ru

В конце января в Тукаевском районе Татарстана решался вопрос о возбуждении уголовного дела из-за сообщения о минировании в школе в селе Биклянь. Тогда директору одной из школ села поступило СМС-сообщение, в котором неизвестный требовал миллион рублей, иначе он угрожал взорвать здание учебного заведения. Всех находящихся в школе спешно эвакуировали. Экстренные службы проверили здание школы, но взрывного устройства не обнаружили.

В отдельных регионах России продолжается массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании. Так, эвакуация детей и персонала из всех образовательных учреждений на позапрошлой неделе произошла в Хабаровске.

Недавно массовая эвакуация детей и персонала детских садов произошла в Красноярске. Незадолго до этого в городе поступали сообщения о минировании школ. Также подобные инциденты произошли в Саратове и Екатеринбурге.



Маргарита Головатенко