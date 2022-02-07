Прокуратура Челнов проконтролирует устранение аварии, из-за которой без тепла остались 11 тысяч человек

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прокуратура Набережных Челнов взяла на контроль ход аварийно-восстановительных работ после аварии на теплопроводе, в результате которой в автограде более 11 тысяч человек остались без теплоснабжения. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение регламентных сроков устранения аварии. В случае выявления нарушений прокуратура примет меры реагирования.

Напомним, из-за трещины на теплопроводе D-700 мм на пересечении проспектов Автозаводского и Мира, вблизи ТЦ «Октябрьское», без отопления остались 24 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 11 446 человек, из них 5 400 — дети. Тепла в них не будет до полуночи, его нет с 12.00.