Возможный объем налогов с крипторынка России оценили в триллион рублей — это много или мало?

Объем налогов, собираемых с российского криптовалютного рынка, даже при упрощенной системе налогообложения может составить до триллиона рублей в год. Такая оценка представлена Кремлем в аналитической записке, подготовленной для правительства, пишет The Bell.

По подсчетам экспертов Аналитического центра, налоги можно поделить на две категории: взимаемые с бирж и посредников, а также с доходов на инвестиции. С первых государство могло бы получать от 90 до 180 миллиардов рублей в год.

Налоги с доходов от инвестирования могли бы принести больше — до 606 миллиардов рублей. Это произойдет, если рынок будет расти теми же темпами, что в предыдущие годы.



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1 триллион рублей — это:

$13,2 миллиарда, или 307,8 тысячи биткоинов.

или биткоинов. Примерно 1/16 часть от всего российского рынка криптовалют — он оценивается в 16,5 трлн рублей, или в $214 миллиардов.



от всего российского рынка криптовалют — он оценивается в 16,5 трлн рублей, или в $214 миллиардов. На эту же сумму в России выдали автокредитов по итогам 2021 года, что является рекордом.

по итогам 2021 года, что является рекордом. В семь раз меньше, чем перечислила Федеральная таможенная служба (ФТС) в федеральный бюджет — за 2021 год это 7,1 триллиона рублей.



(ФТС) в федеральный бюджет — за 2021 год это 7,1 триллиона рублей. Столько же выделили на строительство, реконструкцию и ремонт дорог из федерального бюджета в этом году. В числе ключевых проектов — платная трасса М-12 от Москвы до Казани.

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— по данным Chainalysis, злоумышленники получили рекордные $14 миллиардов в криптовалюте. На 100 миллиардов рублей меньше суммы налогов , которую собрали в Татарстане в 2021 году с бизнеса и граждан, — 1,1 триллиона рублей. Из них 776 миллиардов рублей республика перечислила в федеральный бюджет.

, которую собрали в Татарстане в 2021 году с бизнеса и граждан, — 1,1 триллиона рублей. Из них 776 миллиардов рублей республика перечислила в федеральный бюджет. В два раза больше , чем направят на капитальный ремонт и оснащение школ России в ближайшие пять лет — 500 млрд рублей.

Дарья Пинегина