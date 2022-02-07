В Набережных Челнах в 2021 году стали популярны имена героев аниме

В Набережных Челнах в 2021 году на 56% увеличилось количество обращений о перемене имени, фамилии и отчества. В органах Управления ЗАГС зарегистрировали 444 таких заявления.

Жители города меняли свои имена на те, что носят их любимые персонажи аниме и компьютерных игр — Феникс, Парасаттарка и Кадзуто. Кроме того, некоторые челнинцы решили жить с новой фамилией и предпочтение отдали таким вариантам, как Могучий, Стратис, Францман, Эпфарт, Квант, Стерн.

Фото: nabchelny.ru

Чаще всего имена и фамилии меняли женщины — от них в 2021 году зарегистрировали 349 обращений. Мужчины в Челнах такой возможностью пользуются реже — всего 95 заявлений, сообщает городское Управление информационной политики и по связям с общественностью.



Напомним, в Казани в прошлом году самым популярным женским именем стала Амина — так назвали 294 новорожденных. Среди мужских имен самым распространенным оказался Амир — так назвали 317 мальчиков.

