Здания, стиральная машина и акции КАМАЗа: имущество ЗЗМК Эльбека Сафаева продают за 93 миллиона

Здания за 80 миллионов

Имущество обанкроченного АО «Заинский завод металлоконструкций» выставили на торги. С молотка должны уйти сразу восемь лотов на общую сумму свыше 93 миллионов рублей. Среди них акции КАМАЗа, здания и сооружения, транспорт и прочее имущество.

Торги планируется провести в следующем месяце, 25 марта. До 24 марта можно подать заявку на участие в аукционе.

Самым дорогим стал первый лот — его начальная цена составила более 80,2 миллиона рублей. В него входят здания Заинского завода металлоконструкций:

двухэтажный административно-бытовой корпус площадью 1396,2 кв. м и стоимостью более чем 3,3 миллиона рублей;

четыре здания контейнерного типа площадью от 56,2 до 602,8 «квадрата» и стоимостью от 142,6 тысячи рублей до 1,53 миллиона;

кислородная станция площадью 615,8 кв. м. Ее оценили почти в 1,8 миллиона рублей;

склад готовой продукции общей площадью 5 514,8 «квадрата» и стоимостью 7,7 миллиона рублей;

склад запчастей общей площадью 1 509,9 кв. м за 3,6 миллиона рублей;

два склада металла площадью 3 227,3 и 2 384,6 кв. м. Стоимость — 4,5 миллиона рублей и 3,3 миллиона соответственно;

цех металлоконструкций площадью 8 178,4 кв. м стоимостью 11,4 миллиона рублей;

двухэтажный цех по производству НТК, общая площадь которого составляет 6834,1 «квадрата», а стоимость — более 20 миллионов рублей.

У всех этих объектов есть один «нюанс» — они находятся в залоге у ПАО «Промсвязьбанк».

Как и здания, земельный участок находится в залоге у «Промсвязьбанка». Фото: ru.wikipedia.org / Alexdc26

В этот же лот входит и право аренды земельного участка, на котором находится нежилое здание по адресу: Заинск, ул. Заводская, д. 21. Стоимость превышает 13 миллионов рублей. Как и здания, объект находится в залоге у «Промсвязьбанка».

На этом перечень имущества, входящего в лот за 80,2 миллиона рублей, не заканчивается. Дальше идут объекты, свободные от залога и куда более скромные по указанной стоимости. Там можно встретить автозаправочную емкость за 847 тысяч рублей и аккумуляторный бак всего за 1 рубль. Большая часть — краны-балки и мостовые краны.

Стиральная машина, артезианская скважина и лавки

Объемным оказался и лот №2 за более чем 5 миллионов рублей. В него вошло производственное оборудование Заинского завода металлоконструкций.

Так, например, в лот включены пять сверлильно-фрезерных машин, каждая из которых стоит 34 550 рублей, три прокатных станка по 570 тысяч, гильотинные ножницы за 81 тысячу, кривошипные ножницы за 118 и 181 тысяч рублей. В списке значатся сварочный аппарат, продольная пила, насосы и т.д.

Самым дорогим в лоте №2 оказался станок ПУ-250. Он оценивается в 643 тысячи рублей. Наименьшая стоимость у универсального станка УБДМ-1Р — 5 434 рубля.

Большой перечень имущества включает в себя и лот №4, общая стоимость которого составляет почти 3,6 миллиона рублей. В нем можно найти системы видеонаблюдения, компьютер, мониторы Samsung 19, принтеры HP, систему контроля доступа, комплекты офисной мебели, стоимость которых оценивается почти в 12 тысяч, кухонный гарнитур, кондиционеры, телевизор и тому подобное. Интересно в этом списке наличие артезианской скважины за 30 тысяч рублей.

Фото fabricators.ru

В состав лота №4 входят и железнодорожные пути, обозначенные как рельсы б/у. Они заявлены сразу пятью пунктами. Стоимость каждого их них составила 81,7 тысячи рублей.

Дальше в списке лота №4 следует имущество преимущественно производственного назначения. В перечне можно встретить компрессоры по 80 тысяч, пост охраны, станки, наружный водопровод, холодильники, электропечи для отжига, сушильный шкаф, душевой поддон, вытяжки, столы, пожарный щит, водонагреватель, шкаф для одежды, лавки, здание «Раздевалка» и многое другое. Приобретателю достанется и комплект столовой мебели, и ванная, и стиральная машина, и так далее.

Объемным получился и лот №5. Входящее в него имущество оценивается в 562 тысячи. В нем представлена мелочь — болты, гайки, винты, шайбы, шпильки и шурупы. Так, например, есть болт за 5,5 рубля, а есть за 140,95 рубля. Можно встретить в списке и винт за 3,6 рубля, и шайбу за 76 копеек.

Акции КАМАЗа и его грузовик



Остальные лоты оказались менее массивными. Так, лот №6 представлен 4,5 тыс. акций КАМАЗа. Их оценили в 481,5 тысячи рублей, то есть по 107 рублей за одну ценную бумагу.

Помимо акций КАМАЗа, у Заинского завода металлоконструкций имеется и продукция челнинского предприятия. Так, в лот №8 входит КАМАЗ 54115 за 330 тысяч рублей. В него же включен полуприцеп за 266,4 тысячи рублей.

Лот №6 представлен 4,5 тыс. акций КАМАЗа. Фото: Максим Платонов

Лот №3 включает в себя следующее имущество:

инструментальную кладовую за 84 тысячи рублей;

камеру для покраски и сушки металлоконструкций за 390 174 рубля;

камеру для нанесения форпола за 337 651 рубль;

помещение ОТК за 60 326 рублей;

помещение мастера за 29 239 рублей;

два здания контейнерного вида, каждое из которых оценивается в 27 640 рублей.

Лот №7 включает в себя дебиторские задолженности на общую сумму в 1,7 миллиона рублей. Из них 1,36 миллиона рублей задолженности относятся к ООО «АрматСтройГрупп», а остальные 358,6 тысячи — к ООО «Радмила».

«Деятельность компании на протяжении 2019—2020 годов была нерентабельной»

В этом году 26 апреля исполнится 23 года с момента регистрации АО «Заинский завод металлоконструкций». Однако с июля 2021 предприятие пополнило ряды банкротов — Арбитражный суд Татарстана ввел в его отношении конкурсное производство. До этого с середины апреля в отношении ЗЗМК действовала процедура наблюдения.

— Деятельность компании на протяжении 2019—2020 гг. была нерентабельной. Непокрытый убыток составляет 156 175 тыс. рублей. На текущий момент в активах имеется: основные средства — 67 430 тыс. рублей; финансовые вложения — 291 тыс. рублей; запасы — 648 тыс. рублей; дебиторской задолженности — 1 534 тыс. рублей; прочие оборотные активы — 6 тыс. рублей. Итого — 69 909 тыс. рублей, что позволит покрыть расходы в ходе процедур банкротства. На основании рассчитанных выше коэффициентах нами сделан вывод о том, что в текущем состоянии вести безубыточную деятельность предприятие не может, исполнении обязательств за счет текущей деятельности невозможно, — гласит решение Арбитражного суда РТ от 7 июля 2021 года.

Завод входит в переживающую крушение группу «Инвэнт» Эльбека Сафаева. Фото: inventunion.ru

Суд также указал, что 23 июня 2021 года прошло собрание кредиторов должника, на котором присутствовали ПАО «Промсвязьбанк», УФНС России по РТ с требованиями на сумму 348 413 359,44 рублей, что составляет 99,86% от количества требований кредиторов, которые включены в реестр требований кредиторов.



По данным системы «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль Заинского завода металлоконструкций в минусе с 2017 года, а с 2018-го отрицательные значения приобрели и чистые активы компании. Так, например, в 2017-м чистая прибыль ЗЗМК ушла в минус на 29,65 миллиона рублей, в 2018-м — на почти 21 миллиона, в 2019-м — на 8,36 миллиона, а в пандемийный 2020-й — на почти 28 миллионов рублей.

Последние годы расходы Заинского завода металлоконструкций значительно превышали его доходы. Например, только за 2020 год разница между ними составила почти 13,3 миллиона рублей.

До появления конкурсного управляющего заводом руководил Ильгиз Сабитов. Завод входит в переживающую крушение группу «Инвэнт» Эльбека Сафаева. По последним данным, учредителем ЗЗМК значилось ООО «Инвэнт-Электро», которое само сейчас признано банкротом.

Татьяна Демина