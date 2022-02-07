Дети с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что, по новому постановлению правительства РФ, подросткам от 14 лет можно самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Об этом говорится в официальном telegram-канале правительства России.

Теперь с помощью личной учетной записи подростки получат возможность: заходить в электронный дневник, смотреть оценки, узнавать домашнее задание, получать информацию о поступлении в учебное заведение, оформлять заявку, чтобы подработать во время каникул.

Мишустин отметил, что такое законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов.

Фото: pixabay.com

В декабре прошлого года премьер-министр заявил, что список сервисов на портале «Госуслуги» заметно расширится. По его словам, на «Госуслугах» появится еще более 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса. Например, это оформление некоторых пособий на детей, проведение техосмотра автомобилей, прием налоговых деклараций и регистрация прав на недвижимость. Соответствующее постановление уже подписано.



Максим Кокунин