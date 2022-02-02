Итоги дня: Верховный суд запретил в России «Колумбайн», снегопад с крыш в Челнах, многотысячный митинг в Чечне
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 2 февраля.
- Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, признал террористическим и запретил в стране движение «Колумбайн», влиянию которого, в частности, подвергся Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175. Как объяснили в надзорном ведомстве, эта «террористическая организация основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций». Кроме того, под воздействием насильственной идеологии «Колумбайна», а также массированной пропаганды «скулшутинга» его участниками совершаются резонансные преступления.
- Испанская газета El País опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности. В них говорится о готовности к обсуждению обозначенных тем. НАТО заявило, что не хочет конфронтации, но при этом не пойдет на компромисс по принципиальным для себя вопросам. В московском Кремле публикацию ответов Вашингтона и альянса комментировать отказались. «Вчера президент дал общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Татарстана прогнозирует восстановление отрасли гостеприимства к концу 2022 года, но только при условии, что не произойдет никаких дополнительных всплесков коронавируса. Пока же АРиО фиксирует закрытие порядка 30% заведений в республике и отмечает, что проверки на соблюдение антиковидных ограничений никоим образом не влияют на это или на падение выручки. Исключение — бары, если там часто проводятся рейды. Подробности — в материале «Реального времени».
- Росприроднадзор и «Нижнекамскнефтехим» подписали соглашение о взаимодействии. Подписи под документом в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова поставили глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. Документ закрепляет программу реализации природоохранных мероприятий и внедрение на предприятии решений, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду, на сумму более 6 миллиардов рублей.
- В Пекине стартовали первые соревнования зимних Олимпийских игр 2022 года — по керлингу в дабл-миксте. Россия в них участие не принимает. Официальная церемония открытия Олимпиады состоится только в пятницу, 4 февраля. Мероприятие пройдет на Национальном стадионе в столице Китая.
- Госсовет Татарстана подготовил 13 поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Так, например, статья 1 предусматривает, что ОМС участвуют в решении задач местного самоуправления, и татарстанские парламентарии предложили уточнить данное положение, дополнив его фразой «вопросами непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения».
- В Нижнекамске открылось новое здание отдела Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора и лаборатория филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений по РТ». Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что получила большой запрос и посыл от жителей города с жалобами на экологические проблемы. Поэтому было решено реанимировать отдел Росприроднадзора и создать при нем специальную аналитическую лабораторию, оснастив ее современным оборудованием.
- В Татарстан пришло потепление, а с ним начались и происшествия, так как не все успели убрать с крыш снег. Отличились Набережные Челны. Так, в автограде на семилетнюю девочку с крыши упал снежный навес — ребенок травм не получил, но испугался. Прокуратура Челнов внесла в адрес гендиректора ООО «УК «Электротехников» представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. Пострадал в Челнах от неубранного снега с крыш и автомобиль Mitsubishi Lancer. За это ответит ООО ПКФ «Жилкомсервис».
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все два года пандемии коронавируса Россия «проходит с ровными результатами, не давая очень высоких цифр заболеваемости», а система здравоохранения с нагрузкой справляется. Несмотря на то, что страна уже несколько дней подряд бьет рекорды прироста новых случаев COVID-19 — а это 141 883 заболевших за сутки, локдауна не предвидится. «Субъекты аккуратно вводят какие-то специальные меры, не ввергая все общество и всю экономику в состояние коллапса, что сегодня и не нужно делать», — констатировала Попова.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило нарушения антиковидных мер при проведении концерта Дианы Арбениной в Казани 30 января — отсутствие контроля за соблюдением социальной дистанции и масочного режима зрителями. Уже определено ответственное за них лицо со стороны арендатора площадки ООО «А.М.П.». Протокол об административном правонарушении передадут в суд.
- В 2028-м в России масштабно отпразднуют 200-летие со дня рождения писателя Льва Толстого. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Правительству он поручил образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, разработать и утвердить план основных мероприятий, приуроченных к этой дате.
- На изучение новых штаммов коронавируса в России направят порядка 400 миллионов рублей. Кроме того, дополнительные средства выделят на приобретение реагентов и расходных материалов, необходимых для выявления штамма «омикрон». Количество случаев заражения им уже превысило 15 тысяч, его зарегистрировали в 83 из 85 регионов страны. Вместе с этим в России обнаружили новый подвид «омикрона» BA.2.
- В Татарстане льготным категориям граждан компенсируют до 100% затрат на подведение газа к границам земельного участка и покупку необходимого оборудования. На эти цели выделят 195 миллионов рублей. Максимальная сумма компенсации составит 80 тысяч рублей. Подробнее о газификации в Татарстане — в материале «Реального времени».
- Жители Грозного вышли на несанкционированный митинг с требованием привлечь к ответственности семью федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Выразить свое мнение пришли около 400 тысяч человек. На митинге прозвучал текст обращения, которое чеченские активисты хотят направить президенту России. Они требуют закрыть вражеские СМИ, такие как «Новая газета» и «Дождь»**. «Просим также задействовать все необходимые политические, дипломатические и правовые ресурсы для безоговорочной экстрадиции идеологов терроризма и экстремизма — членов семьи Янгулбаевых, так как терпение чеченского народа не безгранично», — говорится в обращении.
- В Казани не утихает обсуждение места для строительства Соборной мечети. В некоторых telegram-каналах появилась информация, что президент Татарстана Рустам Минниханов поручил «Татинвестгражданпроекту» продумать возведение объекта на месте парка «Кырлай». Однако в казанском Кремле это не подтвердили. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова напомнила, что решение примут исключительно после прохождения всех экологических и градостроительных экспертиз.
- Лаишевский район подвинул Казань с первого места, которое город занимал по итогам января — ноября, в рейтинге социально-экономического развития Татарстана по итогам 2021 года. На третьем месте — Альметьевский район, на четвертом — Нижнекамский, на пятом — Тукаевский. В топ-10 вошли Набережные Челны, Пестречинский, Верхнеуслонский, Новошешминский и Менделеевский районы РТ.
- Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» подвело итоги работы в 2021 году, а его руководитель Айдар Салимгараев обозначил главные проблемы отрасли. Так, по его словам, большинство пресс-служб считают для себя исчерпывающим подготовку пресс-релизов, а в отдельных районных администрациях настоящих пресс-секретарей вообще нет.
Среди других проблем, стоящих перед медиаотраслью РТ, — «информационные атаки на Татарстан», кризис татарстанского телевидения и кадровый голод. Подробности — в материале «Реального времени».
- Президент США Джо Байден формально одобрил переброску дополнительных войск в Восточную Европу в ближайшие дни. Ожидается, что на территории Польши и Германии разместят около 2 тысяч военнослужащих американских ВС. Еще около тысячи солдат перебросят из Германии в Румынию. Также в Пентагоне отдали приказ привести в повышенную боевую готовность еще несколько тысяч военных на случай возможной отправки в страны Европы.
- В Татарстане на разработку проектов планировки и межевания территорий для строительства систем водоснабжения и водоотведения готовы направить 56 миллионов рублей из республиканского бюджета. Речь идет о четырех линейных объектах: системах водоснабжения, водоотведения и газоснабжения территорий, прилегающих к трассе Казань — Зеленодольск, системах водоснабжения, водоотведения и дождевой канализации в Казани и Лаишевском районе, сетях хозяйственно-бытовой канализации в деревне Куюки и о подземном источнике водоснабжения водозабора «Столбищенский». Подробности — в материале «Реального времени».
- Нападающий казанского футбольного клуба «Рубин» Иван Игнатьев перешел в самарские «Крылья Советов» на правах аренды с правом выкупа. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22. Тем временем казанский клуб анонсировал возвращение защитника Сильвие Бегича, который на правах аренды выступал за «Крылья Советов» в первой части сезона-2021/22.
*«Колумбайн» — движение признано террористическим, его деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.
**Организация, включенная в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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