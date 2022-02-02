В СМИ появился ответ США и НАТО на предложения России по безопасности

Полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности опубликовала испанская газета El País. Ответ альянса поместился на четырех страницах, ответ Вашингтона — на пяти.

Из опубликованных данных следует, что американская сторона и Североатлантический альянс готовы обсуждать подписание с Россией документа по вопросам безопасности. НАТО заявила, что не хочет конфронтации, но при этом не пойдет на компромисс по принципиальным для себя вопросам.

Американская сторона выразила готовность обсуждать с Москвой механизм для неразмещения крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение; меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать появившийся в СМИ ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Он заявил, что российская сторона ничего не обнародовала.

— Вчера президент дал общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России, — передает «РИА Новости» его слова.

Вчера представитель Госдепартамента заявил, что США получили ответ России на предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал ранее, что американская сторона не будет обнародовать предложения, которые были отправлены России.

Во вторник президент России Владимир Путин выразил мнение, что США проигнорировали принципиальные озабоченности РФ по гарантиям безопасности. Например, недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения около границ России и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.



Татьяна Леухина