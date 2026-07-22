Путин сообщил о росте ВВП России на 0,2%

По оценке Минэкономразвития, рост составил 0,3%

Президент Владимир Путин заявил о небольшом росте российской экономики в первые пять месяцев 2026 года. По его словам, ВВП страны увеличился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос, находится в позитивной зоне — 0,3%, — передают его слова «Ведомости» после совещания с кабмином.

Ранее Банк России сообщил, что ВВП страны вернулся к росту во втором квартале 2026 года после спада в начале года.

Вадим Вахрушев