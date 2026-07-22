Дефицит бюджета в Татарстане растет, а коэффициент рождаемости — падает

Предприятия республики призвали пересобрать меры поддержки сотрудников при рождении детей так, чтобы «они были ощутимы»

В бюджет Татарстана на 2026 год внесли изменения — выросли и доходы, и расходы, и дефицит. Последний будет обеспечен источниками финансирования, сказал сегодня на сессии Госсовета министр финансов республики Марат Файзрахманов. Депутаты приняли законопроекты, направленные на поддержку многодетных матерей и участников СВО. Изменения внесли в закон о деятельности органов местного самоуправления, за который так боролся Татарстан в прошлом году. Подробнее — в материале «Реального времени».

Доходы и расходы Татарстана выросли, а Казани могут списать долги

Депутаты одобрили изменение параметров бюджета Татарстана на 2026-й и на плановый период 2027—2028 годов. Расходы бюджета Татарстана на этот год вырастут на 65,6 млрд рублей, доходы — на 48,7 млрд рублей. Итоговые суммы составят 631,8 млрд и 600,9 млрд рублей соответственно. Дефицит увеличился до 30,9 млрд рублей. Он обеспечен источниками финансирования, заверил министр финансов республики Марат Файзрахманов.

По итогам исполнения бюджета за первое полугодие налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить на 37,1 млрд рублей. Размер неналоговых доходов вырастет на 10 млрд рублей, безвозмездных поступлений — на 11,5 млрд рублей.

— С учетом погашения, а также списания части задолженности 23,7 млрд рублей в рамках механизма списания двух третей задолженности по федеральным бюджетным кредитам предлагается скорректировать параметры верхнего предела госдолга Татарстана, — сказал Файзрахманов.

20 млрд рублей направят на инфраструктурные проекты по аналогии с федеральной схемой, поделился он с «Реальным временем».

Тем временем кабмин Татарстана сможет списать Казани 80% задолженности по бюджетным кредитам перед республикой — это предложение тоже было поддержано депутатами. Есть условие: средства должны быть направлены на развитие городской инфраструктуры.

— В целях сокращения долговой нагрузки на бюджет Казани вводится текстовая статья, в соответствии с которой кабмину РТ предоставляется право осуществить перенос задолженности Казани перед республикой по бюджетным кредитам. Также предоставляется право осуществить списание четырех пятых (или 80%, — прим. ред.) задолженности, по которой переносится период погашения, при установлении целевого использования в 2026—2030 годах средств, подлежащих списанию, — сказал министр финансов.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Коэффициент рождаемости в Татарстане падает

В 2025 году в Татарстане на 1,2% упал коэффициент рождаемости*, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова. В целом по России снижение было еще более заметным: -2,8%.

Связано это сразу с несколькими факторами. За счет малочисленного поколения 1990-х снижается число женщин репродуктивного возраста. Откладывается рождение первенца: если в 2005-м средний возраст матери при рождении первого малыша был чуть более 26 лет, то сейчас он превышает 29 лет. Происходит демографическая смена населения и смена демографических волн — чередование многочисленных и малочисленных поколений, повторяющееся с интервалом в 20—30 лет.

На поддержку семей с детьми на 2026 год Татарстан заложил 30,6 млрд рублей — на 24,4% больше, чем в 2025-м, и почти на 57% — чем в 2024-м. Отдельно Зарипова остановилась на мерах поддержки, которые предоставляют при рождении детей предприятия республики, и призвала компании быть активнее.

— Все сидящие в этом зале — руководители больших или малых предприятий, — обратилась Зарипова к депутатам. — За многими стоят серьезные коллективы, у кого-то — преимущественно женские. <...> Когорта женщин в возрасте 20—25 лет до 2030 года прирастет на 5%. Мы все понимаем, что это потенциал рождения первых детей. Женщины в возрасте 30—39 лет — как правило, уже работающие, с первым ребенком. Они работают на ваших предприятиях в том числе. Я знаю, что у вас меры поддержки. Но, может быть, настало время пересобрать их и сделать так, чтобы они были ощутимы.

На оказание помощи парам, испытывающим трудности в зачатии ребенка, Татарстан в этом году потратит более 334 млн рублей. «Эта процедура позволит закрыть вопросы в 2 836 случаях. В листе ожидания на 1 июля стоят 2 733 женщины», — добавила Зарипова.



Земля для матерей-героинь, квота по трудоустройству участников СВО

В продолжение разговора о поддержке семей: Госсовет поддержал бесплатное предоставление земельных участков обладательницам звания «Мать-героиня». Соответствующие изменения внесут в Земельный кодекс республики. Учет таких женщин будут вести органы местного самоуправления муниципального образования, где они проживают.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Площадь указанного земельного участка, установленная федеральным законом, должна составлять не менее чем 8 соток в границах городских населенных пунктов и 25 — в сельских населенных пунктах и на землях иных категорий. Максимальные размеры участков устанавливают органы местного самоуправления, — сообщил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.

Эльмира Зарипова представила и еще одну инициативу: введение штрафов для работодателей, которые не исполняют обязательства по трудоустройству участников СВО. Компании, где трудоустроено более 200 человек, обязаны выделить 1% рабочих мест от среднесписочной численности работников для вернувшихся с фронта. За неисполнение квоты теперь последует штраф:

для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей,

для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Изменения решили внести и в республиканский закон о деятельности органов местного самоуправления (МСУ).

— Понятийный аппарат приводится в соответствие с федеральным законом, устанавливается минимальная численность представительного органа, исключается необходимость проведения экспертизы муниципальных актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, у органов МСУ появляются полномочия по определению дистанционного взаимодействия с органами публичной власти и формата удаленного участия в заседаниях, — представит документ министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

Он подчеркнул, что в документе сохранены действующий порядок избрания глав муниципалитетов и два уровня местного самоуправления, которые Татарстан активно отстаивал в прошлом году. Благодаря настойчивости республики федеральные власти дали регионам возможность выбирать между изначально предлагавшейся в безальтернативном порядке одноуровневой системой МСУ и привычной двухуровневой.

Галия Гарифуллина