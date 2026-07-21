В Татарстане температура в конце июля окажется выше нормы

Предшествующая декада выдалась умеренно прохладной

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане средняя температура воздуха в третьей декаде июля ожидается на четыре градуса выше климатической нормы, сообщает Гидрометцентр РТ.

Климатическая норма для республики на период с 21 по 30 июля составляет +20,3 градуса, а для Казани — +20,9 градуса. Однако в этот раз средние температуры в республике достигнут +24,3 градуса, а в столице — +24,9 градуса.

Предшествующая декада выдалась умеренно прохладной. Синоптики ранее прогнозировали, что второй месяц лета будет теплее привычного, но всего на полградуса.



Никита Егоров