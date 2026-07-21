С 1 августа россиян ждет повышение пенсий

Перерасчет страховых пенсий коснется тех, кто работал в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил о предстоящих в 2026 году повышениях пенсий для разных категорий граждан. Ближайшее изменение ждет работающих пенсионеров.

— Прибавка зависит от заработанных за год пенсионных баллов, учитывается максимум 3 балла, а каждый балл в 2026 году стоит 156,76 рубля. Максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц. Тогда же, с 1 августа, на 17,3% вырастут накопительные пенсии, это повышение получат около 136 тыс. человек, — передает его слова RT.



С 1 октября на 4% проиндексируют военные пенсии и выплаты бывшим сотрудникам силовых ведомств. Доплаты бывшим летчикам и шахтерам пересматривают ежеквартально: ближайшие перерасчеты пройдут 1 августа и 1 ноября.

— Фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается и достигает 19 169,38 рубля вместо 9 584,69, дополнительно назначается надбавка за уход 1413,86 рубля, — рассказал Говырин.

Говырин также напомнил, что с 1 января страховые пенсии уже выросли на 7,6%, а с 1 апреля социальные прибавили 6,8%.

В ОП объяснили, кому из работающих пенсионеров увеличат выплаты с 1 августа.



Вадим Вахрушев