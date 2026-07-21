Более 43 тыс. молодых татарстанцев получат право голоса в 2026 году
В республике зарегистрировано почти 2,93 млн избирателей
Более 43 тысяч жителей Татарстана впервые примут участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики.
— Для них это возможность почувствовать свою причастность к жизни республики и страны, понять, что от их решения действительно многое зависит, — рассказал министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.
По данным ЦИК РТ на 1 июля 2026 года, в регионе зарегистрировано 2 923 997 избирателей. Из них 33,5% составляют молодые люди.
Ранее сообщалось, что Запад продолжает использовать фейки, ботов и технологии искусственного интеллекта для давления на российскую избирательную систему.
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