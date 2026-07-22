«Пока живые, надо работать»: треть предприятий РТ снова закончила с убытками

На фоне роста цен на нефть в Татарстане впервые подскочил налог на прибыль, но убытки предприятий выросли почти вдвое — до 75 млрд рублей

Татарстанская промышленность преодолевает геополитический шторм с переменными результатами. «Идет ощутимое снижение платежей по налогу на прибыль… Около 30% предприятий сработало с убытками», — выразил обеспокоенность раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме правительства. По итогам первого полугодия почти в два раза сдулись доходы в строительном комплексе, нефтехимия сократила налоговые отчисления в казну почти на 25 млрд рублей, нефтяники обошлись «малой кровью», потеряв 34 млрд рублей. При этом казна республики продолжает исправно пополняться, но налоговая служба настроена решительно бороться с серыми дельцами. Глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин сообщил о выявлении схемы по незаконному вычету НДС на 1 млрд рублей, а вице-премьеру Олегу Коробченко пришлось отвечать за просрочку по налогам предприятий на 2,2 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

«Ситуация может измениться в любой момент»

Итоги исполнения консолидированного бюджета Татарстана в первом полугодии 2026 года сегодня подвели на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме правительства. В казну республики поступило 373 млрд рублей, из которых 308 млрд рублей — это налоговые и неналоговые доходы, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов, открывая штаб. Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 54,4%, уточнил он. То есть серьезного повода для «разбора полетов» в первые минуты не просматривалось. Наоборот, собрать больше половины денег в условиях сложной геополитической обстановки достойно всяческих похвал.

Однако хорошие налоговые сборы — не повод для спокойствия, заявил Минниханов. «В текущей обстановке ситуация меняется в любой момент. Необходимо продолжить соблюдать жесткую финансовую дисциплину для абсолютного исполнения первоочередных социальных обязательств», — предупредил он. По его словам, у бюджета республики должен быть запас прочности, чтобы иметь деньги на непредвиденные случаи.

Риски ухудшения ситуации глава республики видит в непредсказуемой динамике поступления налога на прибыль. Они отчетливо проявились в разных сферах экономики в первом полугодии. «Произошло ощутимое снижение платежей по налогу на прибыль… Около 30% предприятий сработало с убытками», — беспокоился Рустам Минниханов. И назвал отрасли, которые наиболее сильно пострадали от геополитического шторма. Это предприятия строительного комплекса, финансовой сферы, химического, нефтехимического производства, машиностроения.

Парадоксы экономики: налог на прибыль вырос до 95 млрд, а убытки удвоились — до 75 млрд рублей

В целом отчисления по налогу на прибыль в казну республики выросли на 16% — до 95 млрд рублей, сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. Этому способствовал рост цен на нефть и нефтепродукты, уточнил он. Причем нефтяники обеспечили 43% всех поступлений по налогу на прибыль в первом полугодии, добавил он. В разрезе республиканской казны больше всего перечислили «Татнефть» и ТАНЕКО — 16 млрд рублей, ТАИФ-НК — 2,5 млрд рублей, «Газпром» — 1,2 млрд рублей, следовало из презентации Минфина РТ.

Всего 20 предприятий из разных отраслей увеличили отчисления по налогу на прибыль, попав в «зеленую зону». Среди них — подразделения Сбербанка, «Татспиртпром», «Аммоний», «Татэнерго», «Сетевая компания» и оборонные предприятия.

При этом предприятия, не связанные с ТЭК, чувствуют себя определенно хуже. Марат Сафиуллин сообщил, что убытки предприятий с весны выросли почти в два раза — до 75 млрд рублей. Речь идет о трети убыточных предприятий, которые остаются в этом положении не первый год. Правда, год назад их насчитывалось 26% от общего числа, но с ухудшением экономической ситуации доля неблагополучных предприятий расширяется.

Впрочем, большая часть компаний реального сектора экономики сохраняет экономическую устойчивость, хотя и снизили доходность и отчисления по налогу на прибыль. На этот раз в «красную зону» попали 28 крупных промышленных предприятий, следовало из презентации Минфина РТ. ОЭЗ «Алабуга» сократила отчисления на 5,6 млрд рублей, «Казаньоргсинтез» — на 2,7 млрд рублей, «Нижнекамскнефтехим» — почти на 1 млрд рублей, КМПО — на 763 млн рублей.

Интересно, что впервые сократили отчисления оборонные заводы: «Казанский оптико-механический завод» — на 581 млн рублей и казанский завод «Электроприбор» — на 227 млн рублей. В целом, несмотря на серьезные геополитические и экономические вызовы, республика сохраняет положительную динамику. В первом полугодии на территории республики было собрано свыше 800 млрд налогов с ростом на 5%. По объему собранных налогов Татарстан занимает четвертое место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга и первое в ПФО.

ФНС объявила охоту на такси, общепит и маркетплейсы

Несмотря на сложности, предприятия увеличили отчисления по НДФЛ на 12,1 млрд рублей. Всего ими было перечислено свыше 100 млрд рублей. В первую очередь этому способствовало увеличение заработной платы, открытие 9,5 тыс. новых рабочих мест и выплата дивидендов, сообщил глава УФНС по РТ.

Вместе с тем Марат Сафиуллин считает, что есть резервы для увеличения НДФЛ: «Мы это видим по итогам деятельности совместных рабочих групп по легализации налоговой базы по НДФЛ и страховым взносам». По его словам, налоговики будут проверять такси, общепит, пассажирские перевозки, перевозки, маркетплейсы на предмет выявления серых заработных выплат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава УФНС Марат Сафиуллин сообщил о выявлении схемы по незаконному вычету НДС на 1 млрд рублей. «Серьезная работа проводится в отношении плательщиков, использующих схемные вычеты по НДС, искусственное занижение прибыли и обналичивание денежных средств. Так, в январе — июне совместно с правоохранительными органами пресечена деятельность трех площадок по формированию бумажного НДС и обналичиванию денежных средств в отношении организаторов которых возбуждены уголовные дела. Аннулирована по решению с прокуратурой 181 декларация по НДС со схемным вычетом на сумму более 1 млрд руб», — сообщил он. Это была самая крупная в стране площадка по возмещению бумажного НДС. В настоящее время ведется работа по расследованию вычетов еще на 3 млрд рублей.

Как ФНС доначислила 400 млн рублей подрядчику строительства дорог

Глава УФНС предупредил, что методы отслеживания ухода «в тень» модернизировались. Налоговики видят каждый такой случай в режиме онлайн. Они предлагают налогоплательщику самостоятельно уточнить свои налоговые обязательства, а в случае отказа грозит суд.

— Более 97% дел рассмотрено в пользу бюджета. Таким образом, экономия на налогах, в диссонансе с законом, в сухом остатке приводит только к штрафам и пеням, а зачастую и к утрате, к сожалению, активов у компаний, — сказал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В качестве примера Марат Сафиуллин привел результаты выездной налоговой проверки компании по строительству дорог. «Установлено, что ею была создана схема по привлечению транзитных организаций, якобы поставляющих материальные товарные ценности. Кроме того, использовалась схема с взаимозависимым лицом по аренде оборудования по ценам значительно выше рыночных. Что доказано результатами нашей экспертизы. По итогам проверки начислено почти 400 млн, из которых в бюджет Республики уже поступило 168 млн», — рассказал он. В результате налоговая задолженность бизнеса выросла на 800 млн рублей.

«Коробченко, смотрите, долги на 2,2 млрд рублей»

В заключение Минниханов призвал быстрее сокращать просроченную налоговую задолженность. В настоящий момент она составляет 12,5 млрд рублей. Половина приходится на действующие компании из разных сфер. Больше всего долги выросли у предприятий стрóйиндустрии — на 300 млн рублей, до 3,2 млрд рублей, Минтранса — до 1,2 млрд рублей, Минпромторга — до 2,2 млрд рублей.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Коробченко, смотрите, долги на 2,2 млрд рублей, — обратился он к вице-премьеру, курирующему промышленность РТ. — Есть снижение, но ваши балансовые комиссии работают недостаточно эффективно».

По его мнению, их надо взыскивать, пока предприятие не обанкротилось. «Понятно, что одна половина — это банкроты. Здесь шансы (взыскания) ограничены, пока ни один банкрот не оздóровился, все разбазарили», — рассуждал Минниханов. Но есть шансы получить вторую половину.

— 6 млрд — это долг у работающих компаний. Пока живые, надо работать, — поручил он.