На Солнце до 24 июля ожидаются мощные вспышки

В целом уровень солнечной активности остается низким

Фото: Динар Фатыхов

Рост вспышечной активности на Солнце, по предварительным данным, сохраняется и, вероятно, продолжится в ближайшие двое суток. В этот период возможны вспышки самого высокого класса X, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ранее было отмечено, что за последние сутки было зафиксировано около 20 солнечных вспышек. Также в среду утром произошла самая мощная за последние две недели вспышка.

Несмотря на увеличение числа солнечных вспышек, в целом уровень солнечной активности остается низким, подчеркнули в сообщении.

В пресс-релизе говорится, что ожидается продолжение роста активности и возможен выход на вспышки класса X в ближайшие двое суток. В то же время специалисты подчеркивают, что текущий всплеск носит локальный характер и связан с образованием крупной изолированной группы солнечных пятен №4493.

Ранее сообщалось, что в Татарстане температура в конце июля окажется выше нормы.

Никита Егоров