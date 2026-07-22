Юрий Солано: «В финале Лиги чемпионов я болел за «Арсенал» и Пьеро Инкапье»

Интервью с тренером «Академии Рубина», чьи подопечные побеждают в Лиге чемпионов и Лиге Конференций УЕФА

Фото: Олег Тихонов

Чемпионат мира по футболу позади — время подводить итоги. В интервью «Реальному времени» тренер «Академии Рубина» Юрий Солано оценил выступление сборной Эквадора, в составе которой играли шесть его бывших подопечных. Команда вышла из группы, сенсационно победив Германию, но уступила Мексике в первом раунде плей-офф. Солано рассказал о работе в академии «Индепендьенте дел Валье», воспитании звезд мирового уровня и нюансах судейства на турнире.

«Индепендьенте дел Валье» одна из топовых футбольных академий в мире»

— Юрий, расскажите, как вы работали с шестью игроками сборной Эквадора и выиграли молодежный Кубок Либертадорес 2021 года?



— Начну с того, что основу нынешней сборной Эквадора составляют выпускники академии «Индепендьенте дел Валье». Это одна из топовых футбольных академий в мире — не говоря уже о Южной Америке, — и единственная в Эквадоре, которая работает на таком уровне. Там создан полный спектр возможностей для развития ребят: есть и сильный тренерский штаб, и медицинский блок — он выстраивает работу так, чтобы грамотно формировать мышечную массу у юношей. Плюс психологи, которые занимаются ментальным развитием игроков. Мне повезло поработать там почти три года: начинал с юниорами U‑17, потом довел их до уровня молодежной команды U‑20 и в итоге ввел в орбиту основного состава — по крайней мере до второй команды точно.

— При этом сборная Эквадора на нынешнем чемпионате мира оказалась одной из самых молодых — наравне с Кот‑д’Ивуаром: средний возраст игроков составил 24 года. Это как раз возраст моих недавних подопечных — ребят 2001–2002 годов рождения. Когда я начинал с ними работать в конце 2018 года, им было чуть больше 17 лет, а некоторым не исполнилось и 17. Энтони Ленин Валенсия, Педро Вите, Пьеро Инкапье, Мойзес Кайседо, Вильян Пачо — и еще Жоэль Ордоньес, он на год моложе, 2003 года рождения. Парень очень физически одарен — тренировался вместе со старшими ребятами. Отдельно переживаю за Джоаннера Чавеса: он играет за сборную, но в состав на чемпионат мира не попал — сейчас выступает за чешскую «Спарту». Постоянно за них переживаю: ведь я не просто наблюдал за их развитием, а напрямую участвовал в их футбольном пути.

Вильян Пачо. скриншот из видео «Willian Pacho 2024/25 - Crazy Defensive Skills, Tackles & Highlights | PSG» с канала «90 Minutes Football»

— Можете охарактеризовать перечисленных футболистов с точки зрения того, какими они были под вашим руководством и кем стали сейчас?



— Я думаю, нет смысла что-то говорить о нынешнем состоянии карьеры людей, о котором и так все знают. Вильян Пачо (ПСЖ) два года подряд выигрывал Лигу чемпионов. В этом году с ним в финале соперничал Пьеро Инкапиэ, перешедший в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии». Мойзес Кайседо («Челси») в прошлом году выиграл Лигу Конференций УЕФА. Педро Вите выступает за мексиканский «Пумас», но к нему проявляет интерес «Манчестер Сити». Бельгийский чемпионат представляют Энтони Ленин Валенсия («Антверпен»), Жоэль Ордоньес («Брюгге»). Но вот когда они были помоложе, то, скажу честно, не все казались такими перспективными, чтобы стать топовыми игроками, хотя задатки были. Впрочем, касаемо Педро Вите и Пьеро Инкапье, уже тогда к ним был интерес со стороны тренеров юношеской сборной Эквадора — все понимали, что там собралось сильное поколение. Ни Кайседо, ни Пачо в состав той U-17 не вызывались. Что любопытно, особенно хорошо обстояли дела в обороне, поскольку Инкапье, Пачо и Ордоньес — все центральные защитники. Когда я с ними работал, то это было в плюс: у тебя есть выбор, всегда можно ротировать состав и давать возможность развиваться всем.

Если в отношении Вите и Инкапье было видно, что это таланты, то остальным помогла в росте та самая комплексная работа, налаженная в Академии. Она подразумевает, что ты трудишься в четко заданных правилах и схемах, которые приняты, предоставляя каждому определенную индивидуальную программу развития.

Пьеро Инкапье. скриншот из видео «토트넘, 첼시 & 나폴리. 인카피에 영입 관심 스카우팅도 완료!» с канала «선수탐구»

«Только «Индепендьенте дел Валье» идет по пути развития собственных игроков»

— На чемпионате Европы 2021 года в состав сборной Украины взяли 18-летнего Илью Забарного. Он был из Академии киевского «Динамо», по системе которого была выстроена игра сборной страны. Он встроился в состав, перескочив от уровня юниорской сборной до национальной, даже не будучи задействован в украинской молодежке. Сейчас он по позиции конкурирует с Пачо, будучи центральным защитником в ПСЖ. Ты, как тренер молодежки в «Индепендьенте дел Валье», был заложником той системы игры, которая применялась в основной команде?

— Именно. В этом и смысл работы в Академии, когда игроки всех возрастов придерживаются единой модели игры. Туда и главный тренер подбирается для того, чтобы играл по той модели, которая принята в этом клубе. Самый яркий пример в этом плане — испанская «Барселона». Это встроено в философию, в ДНК клуба, именно этим он определяет себя как клуб. Но это не говорит о том, что ты в полной мере лишен возможности на импровизацию, если она приносит пользу. Одно не мешает другому, поскольку клуб — это среда для развития игроков, а развиваться можно по разному.

Моим подопечным повезло, поскольку в тот момент, когда я работал, не знаю — как сейчас, в клубе было правило, чтобы в основе постоянно играли пять собственных воспитанников. Это такой внутренний лимит, правило, которое не было навязано кем-то сверху, федерацией или еще кем-то. Это было обусловлено тем, что в приоритет ставили развитие, а не сиюминутный результат.



И это развитие в какой-то мере влияло на спортивные итоги, поскольку приносило финансовый результат. Когда возникла возможность продавать ведущих игроков, то ею пользовались и продолжают пользоваться. В этом году состоялись продажи 17-летнего футболиста в «Челси», а также в «Баварию» и «Арсенал» трех футболистов 16-летнего возраста. Касаемо «Арсенала», речь идет о братьях-близнецах по фамилии Кинтеро, которые переедут в Европу по достижении 18-летнего возраста. Понятно, что юниорская команда ослабнет сиюминутно, но в этом же есть стимул тренерам работать еще лучше. Поскольку речь идет о продаже игроков с сохранением части прав, что позволяет получать проценты с дальнейших продаж того или иного футболиста. Этот пункт был и в моем контракте, и когда идет перепродажа моих подопечных, то мне перечисляется определенный процент со сделки.

— Помните, как вы побеждали в 2020 году?

— Вначале мы выиграли молодежное первенство в Эквадоре, попали в Кубок Либертадорес. Начали с победы над парагвайским «Либертад» 1:0, продолжили тяжелой победой над очень известной командой из Чили «Коло-Коло» 1:0. И заключительная игра в группе сложилась легко, когда мы разгромили одного из лидеров боливийского футбола «Хорхе Вилстерман» 5:0. В полуфинале нам достался один из гегемонов южноамериканского футбола — бразильский «Фламенго».

Молодежные клубные турниры зачастую выигрывают представители Аргентины либо Бразилии. А тут нам последовательно попались «Фламенго», когда по итогам основного времени был счет 1:1, причем мы забили ответный гол на 90-й минуте и победили в серии пенальти 5:4. А в финале переиграли аргентинский «Ривер Плейт» 2:1. Для нашей страны эта победа была огромным достижением, мы выиграли впервые, и не знаю, когда повторим это достижение. Потому что сопоставить уровень подготовки молодых футболистов Аргентины, Бразилии и нашего Эквадора очень сложно. В целом у нас только «Индепендьенте дел Валье» идет по пути развития собственных игроков, сопоставимых с мировым уровнем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я переживаю за всех бывших подопечных, потому что это хорошие ребята»

— Вы возвращались в Эквадор, поработав в Казани переводчиком и тренером любительских команд. Пригодился ли этот опыт?

— Конечно, работая с «Созвездием», чисто любительской командой, я достиг первых побед на уровне чемпионата Татарстана. Влившись в состав студенческой команды «Мотор-Академия», я уже начал работать, осваивая другие компетенции — менеджерские, управленческие, но то было на момент совмещения моей работы переводчиком в «Рубине» и «Ростове». Этот опыт совпал с моим профессиональным обучением тренерскому ремеслу и впоследствии очень пригодился в работе в первом дивизионе вместе с Вадимом Евсеевым, который тогда начинал сотрудничество с хабаровским «СКА‑Хабаровск». Весь накопленный опыт, плюс полученные знания по психологии, очень помогли мне в работе.

— Когда в этом году проходил финал Лиги чемпионов, в нем по разные стороны баррикад оказались два ваших бывших подопечных — Вильян Пачо и Пьеро Инкапье. За кого болели?

— Честно признаюсь, что за Инкапье и за его «Арсенал». Просто ПСЖ объективно посильнее, креативнее. Это если говорить о конкретном матче. А так я переживаю за всех бывших подопечных, в том числе потому, что это хорошие ребята, ответственные, целеустремленные.

— Выход в стадию плей-офф у Эквадора случился после героической победы над Германией. Чего не получилось, чтобы выйти из группы без таких осложнений?

— Мне кажется, что у нас пока не сформировалась такая сильная группа нападения, сравнимая с подбором игроков в обороне. Мы же выходили на чемпионат мира со второго места, после Аргентины, очень мало пропуская в Конфедерации Южной Америки. Но как бы не сильна была оборона, для хороших выступлений необходима сбалансированная команда. А у нас не очень удачно сыграл Эннера Валенсии на острие атаки, и, как мне кажется, наставнику сборной необходимо было немного перестроить игру команды, не делая такую ставку на Эннера. Одно дело, когда вся игра команды строится под футболиста уровня Леонеля Месси, но у нас нет такого, и уровень реализации голевых моментов оказался очень низок.

Эквадорцы ради выхода в плей-офф обыграли Германию Иозуа Киммиха (на снимке в белой футболке). Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Сейчас вы помогаете в развитии казанской любительской команды Girl Power — это женский коллектив. А у меня возник вопрос, связанный с судейством матча с Германией. Американская судья Тори Пенсо ранее без нареканий отработала игру Чехии с ЮАР, и можно было решить, что лучшая арбитр-женщина соответствует хорошему уровню судейства. Но тут Пенсо допустила страшную ошибку, которая привела к первому голу немцев. Можете прокомментировать эти события?

— Чистейший фол, после которого необходимо было гол отменять. Думаю, если бы сборная Эквадора проиграла, то на этом моменте заострили бы внимание, а так получилось, что наши парни победили, чем сгладили грубейшую ошибку судьи. Во всяком случае, было куда меньше разговоров, чем вокруг матча Бельгия — США с отменой красной карточки. Думаю, когда политика вмешивается в футбол — это совсем не то. Футбол — для народа, большинство болельщиков — это простые люди. И когда они сталкиваются с несправедливыми решениями на поле и за его пределами — это вызывает дополнительную обиду. Футбол же не только для Америки, он для всего мира!

