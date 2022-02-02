«Если ставить цену ниже, никто не будет строить»: в Татарстане объяснили высокую стоимость газификации

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, поручил обеспечить бесплатную подводку газа до границ негазифицированных домовладений. Сроки — до 2023 года. В Татарстане в текущем году планируется догазифицировать 8,5 тысячи домов. Однако стоимость газификации в РТ по-прежнему высока. Подробнее о том, как реализуется программа в республике, — в материале «Реального времени».

Подключение — бесплатно

На сегодняшний день уровень газификации в Татарстане достиг 99,5%, рассказал на пресс-конференции заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов. По его словам, потенциал бесплатной догазификации в республике составляет 18 000 домовладений. Из них около 9 000 уже вошли в программу.

— Туда вошли те объекты, которые к моменту составления плана-графика соответствовали всем критериям догазификации — это наличие газа в населенном пункте и наличие зарегистрированного домовладения на участке, — сказал Михаил Фролов.

Спикер пояснил, что если в границах населенного пункта имеется газопровод, он считается газифицированным и тогда попадает в программу социальной догазификации. Расстояние не имеет значения, подключение в любом случае будет бесплатным. Отдаленность от газопровода влияет лишь на сроки подключения.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев подчеркнул, что в программе догазификации могут участвовать только те участки, на которые уже оформлено право собственности. По его словам, республика планирует реализовать программу в течение 2022—2023 годов. Общий объем финансирования составит 3,9 млрд рублей. Из них 2,3 млрд рублей — вклад Единого оператора газификации.

— По нашим планам-графикам, основная задача приходится на 2022 год. В прошлом году по данной программе удалось подвести газ к 687 домовладениям. В этом году 8 534 нужно обеспечить догазификацию, и 49 у нас остается на 23-й год, — сообщил Марат Минибаев.

Самый удобный способ попасть в программу — это оставить заявку через портал Единого оператора газификации либо через «Госуслуги». В настоящее время поступило свыше 9,5 тысячи заявок, 7,5 тысячи из них соответствуют критериям и уже приняты в работу.

195 миллионов на субсидии

Участники пресс-конференции рассказали, что некоторые жители республики могут получить субсидию на проведение газа внутри участка.

— У нас принято решение, с президентом Республики Татарстан согласовано деление денежных средств в размере 195 млн рублей на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату расходов по проведению газа внутри границ участков домовладений и приобретение внутридомового газооборудования. То есть газопровод, который подвели к участку, и все остальное будет субсидироваться. У нас есть две категории, которые подпадают под это: ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, инвалиды I и II групп, семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, а также семьи со среднедушевым доходом ниже 10 тыс. рублей, — рассказал Марат Минибаев

Данные категории граждан могут рассчитывать на 100%-ное субсидирование до 80 тысяч рублей. Спикер добавил, что для семей со среднедушевым доходом от 10 тыс. до 19 тыс. рублей предусмотрены 75-процентные субсидии на догазификацию. В настоящее время разрабатывается механизм выделения средств.

А кто строить будет?

Эксперты на пресс-конференции также затронули тему высокой стоимости газификации в Татарстане. Михаил Фролов рассказал, из чего строятся цены на проведение газа к земельным участкам в республике. По его словам, в данный момент «Газпром трансгаз Казань» совместно с Госкомитетом РТ по тарифам пересматривают ценовую политику по данному вопросу.

— Здесь два основных момента. Первый — мы проанализировали цены в других регионах и выявили, скажем так, некоторые несоответствия. Если наша стоимость строительства включает в себя в том числе и материалы, то во многих регионах материалы отсутствуют. То есть, на первый взгляд, стоимость кажется дешевле, но когда человек начинает покупать материалы, цена в итоге приближается к тому, что мы предлагаем. Второй момент — мы организация, которая занимается эксплуатацией, и строительство объектов для нас не является основной деятельностью, поэтому мы при выполнении этих работ прибегаем к подрядному способу. То есть нам строит подрядчик. Соответственно, мы ориентируемся на тот рынок, что есть у нас в Татарстане. Если мы будем ставить цену ниже, никто не будет строить, мы просто не найдем людей, — объяснил Михаил Фролов.

Марат Минибаев добавил, что, действительно, в разных регионах сумма высчитывается по-разному и сейчас на федеральном уровне дорабатывается единая методика подсчета стоимости услуг на проведение газа.