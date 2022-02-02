Локдауна в России не будет, COVID-19 больше не проникает в легочную ткань: главные заявления Анны Поповой

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала большое интервью «РИА Новости». Как руководитель ведомства, которое тщательно следит за санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране, она рассказала об «омикроне», оценила шансы на новый локдаун и дала прогноз по ситуации с коронавирусом.

«Реальное время» приводит подборку основных заявлений Поповой о ситуации с СOVID-19 в России на сегодняшний день.

— Всю пандемию, все два года Российская Федерация, кто бы что ни говорил, проходит с ровными результатами, не давая очень высоких цифр заболеваемости.

Так Попова оценила ситуацию с коронавирусом, несмотря на то, что Россия уже несколько дней подряд бьет свои же рекорды новых случаев СOVID-19. Например, накануне оперштаб сообщил о 125 836 заболевших. Всего в стране с начала пандемии выявили 11 986 913 случаев коронавируса.

— Система здравоохранения справляется, летальность не выше, чем в иные периоды, которые мы прошли уже в течение двух лет, и сегодня оснований для каких-либо специальных внешних ограничений нет. Субъекты аккуратно вводят какие-то специальные меры, не ввергая все общество и всю экономику в состояние коллапса, что сегодня и не нужно делать.

И новый локдаун, по мнению Поповой, не предвидится. Оснований для этого нет: медики и больницы справляются с наплывом ковидных пациентов, хотя некоторые регионы из-за роста заболеваемости уже приостанавливают оказание плановой медицинской помощи.

Фото: Максим Платонов

— На сегодняшний день мы видим, что летальность не растет, она меньше по сравнению с предыдущим штаммом, и нагрузка на койки снижается. Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная.

Отметим, что за прошлые сутки, по данным оперштаба, госпитализировали 17 487 человек. Это, к слову, на 92,4% больше по сравнению с 31 января. Умерли за сутки, по данным на 1 февраля, 663 человека.

— Крупные города, Москва, Московская область — это одна агломерация большая — и Санкт-Петербург сегодня дают больше половины всех случаев заболеваний коронавирусом в целом по стране. Пришел «омикрон», здесь он уже завоевал позиции, очень быстро распространяется и дает те цифры, о которых мы говорим.

Омикрон-штамм коронавируса, который выявили почти во всех регионах России, «уже завоевал позиции», подытожила Попова. Чаще всего им заражаются жители столицы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

— Вирус постоянно меняется, это его свойство <...>. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность, или способность проникать в легочную ткань.

Фото: Ринат Назметдинов

Сейчас коронавирус, по словам Поповой, перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей. Тот же «омикрон» преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.

— Больному, у которого был положительный ПЦР-тест, чтобы выйти на работу, нужен отрицательный тест. И если человек болен, то возможность его выхода на работу определяет только врач, и здесь других вариантов нет.

Попов объяснила, что срок карантина сокращается с 14 до 7 дней только для тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Остальные должны консультироваться с врачом



Татьяна Демина