Путин заявил о росте ипотечного портфеля
Денежная масса за год выросла на 13%
Президент России Владимир Путин заявил об ускорении темпов банковского кредитования в России.
— По состоянию на 1 июля она (денежная масса) прибавила примерно 13% в годовом выражении, — передают его слова «Ведомости».
Такая динамика, по его мнению, позволяет рассчитывать на стабильное дальнейшее повышение внутреннего спроса. Президент также подчеркнул, что запуск нового инвестиционного цикла является важнейшей задачей на текущем этапе.
Напомним, ранее Владимир Путин сообщил о росте ВВП России на 0,2%.
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