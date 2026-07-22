Новости экономики

21:28 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Путин заявил о росте ипотечного портфеля

15:48, 22.07.2026

Денежная масса за год выросла на 13%

Путин заявил о росте ипотечного портфеля
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил об ускорении темпов банковского кредитования в России.

— По состоянию на 1 июля она (денежная масса) прибавила примерно 13% в годовом выражении, — передают его слова «Ведомости».

Такая динамика, по его мнению, позволяет рассчитывать на стабильное дальнейшее повышение внутреннего спроса. Президент также подчеркнул, что запуск нового инвестиционного цикла является важнейшей задачей на текущем этапе.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил о росте ВВП России на 0,2%.


Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаФинансыОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть484
  • Нижнекамскнефтехим44.6
  • Казаньоргсинтез45.5
  • КАМАЗ48.5
  • Нижнекамскшина31.25
  • Таттелеком0.525