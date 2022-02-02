Общепит Татарстана 2022: убытки, страх проверок и отложенное восстановление отрасли

Фото: Ринат Назметдинов

«Когда они видят людей в форме, они немного боятся»

Отрасль гостеприимства восстановится к концу 2022 года, но только если не произойдет никаких дополнительных всплесков коронавируса, сообщили сегодня представитель Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана. А пока же АРиО фиксирует закрытие порядка 30% от заведений в республике.

— Как правило это были игроки, или гастроэнтузиасты, которые только выходили на рынок и не совсем понимали правила игры, либо предприятия, финансовая модель которых не позволила сохранить их стабильность, — сообщила исполнительный директор АРиО Галина Шарафутдинова.

Проверки на соблюдение коронавирусных ограничений же никоем образом не влияют на закрытие или на падение выручки, отметила она. Исключение — бары, если там часто проводятся рейды.

— На самого бизнесмена проверки не влияют, потому что они были всегда разными инстанциями, — согласился основатель баров Chalbar и Bazzar, «Покешной» Донат Мухаметшин. — Представители, которые старше меня на приличное количество лет, и в бизнесе в том числе, они знают, что были и потяжелей года с точки зрения проверок.



Однако они влияют на психологическое состояние персонала, заметил он:

— Когда в заведение приходит проверка — все-таки у нас сецчас достаточно молодой персонал, который жил все-таки в достаточно интересной веселой конъюнктуре после 2015 года. То бишь это люди, которые в принципе думали, что хорошо будет всегда. И сейчас , когда они видят людей в форме, они немного боятся.

«Мы на данный момент находимся в той же точке, в которой находились год назад»

Говоря об антипрививочниках, Донат Мухаметшин заявил, что это старая тематика, не связанная с пандемией коронавируса.

— Это все-таки давняя традиция. Многие молодые родители не прививают своих детей. Поэтому здесь выбор за каждым. Единственное, мы поняли и все сейчас наглядно видим — если в ноябре это было еще не так очевидно, то сейчас мы увидели, что это [вакцинация] единственный способ [пережить пандемию]. Здесь все говорят только только цифры. Мы здесь можем лишь транслировать то, что подтверждено. Сейчас уже подтверждено, что страны, которые были более вакцинированы, они прошли это [пандемию] гораздо быстрее. То есть та же самая Европа уже сейчас в принципе открывается, хотя у них сезон вот этой вот «осени», он все-таки своеобразно дольше и население гораздо более взрослое, и соответственно, более подвержено заболеваемости. Мы же здесь на данный момент находимся в той же точке, в которой находились год назад, — ответил он.

Тут же стоит отметить кафе Madame Pavlova, которое в декабре объявило об обслуживании всех посетителей, в том числе без QR-кодов о прививке против коронавируса или перенесенном заболевании, провозгласив заведение «территорией конституционных прав». В АРиО тогда заявили о готовности предоставить все доступные материалы о том, что происходит в «красных зонах», чтобы представители индустрии могли вникнуть в суть проблемы.

— Они являются членами Ассоциации, они состоят в нашем сообществе, чате, — говорит Галина Шарафутдинова. — Мы предложили им свою юридическую поддержку при необходимости. Мы их не осуждаем, но у нас есть своя позиция, она отличается от позиции коллег. Но они из чата не вышли, то есть мы их не исключаем, они из чата добровольно тоже не вышли. Когда мы говорили о том, исключаем или нет, — без их изъявления желания мы этого не делаем. То есть они видят все, что происходят в нашей отрасли, они, думаю, наблюдают за этими новостями. Просто это разные позиции. И люди, согласно Конституции, имеют право на свою позицию.

«Если мы на «омикроне» закончим, то тогда отрасль восстановится к концу 2022 года»

Говоря и выручке и прибыли заведений общепита, их нужно разделять как минимум на две категории, сообщил председатель правления АРиО, генеральный директор ООО «Кафе Сказка» Михаил Шарипов. Первая — это клубная и барная индустрии.

— Там не то, что насколько упала прибыль... Можно сказать, что что в 2020 году был убыток, и в 2021 году этот же убыток и сохранился. Может быть есть какой-то небольшой рост [прибыли], но рост зарплат, рост продуктов — все это нивелирует, — отметил Шарипов.

Другая ситуация в ресторанном бизнесе, который основную выручку делает до 23.00.

— Им полегче все-таки. Я считаю, что в 2021-м прибыль сократилась в сопоставимых размерах опять-таки, ну процентов наверное на 40. Почему на 40%? Потому что выросли зарплаты, выросли [цены на] продукту, а цены так сильно рестораны поднять не могут. Поэтому, собственно, падает рентабельность на такую весомую величину, — заключил председатель правления Ассоциации.

На вопрос «Реального времени» о том, когда же отрасль вернется к жизни, которая была до пандемии, ответила Галина Шарафутдинова:

— Если не произойдет никаких дополнительных всплесков коронавирусной инфекции, если мы на «омикроне» закончим, то тогда отрасль восстановится к концу 2022 года. Если же будут дополнительные ограничения, какие-то потрясения отрасли, то говорит о выходе на прежний уровень работы и стабильность конечно же не приходится. Но мы очень надеемся за летний сезон, при хороших условиях мы сможем отработать и подготовиться к зиме, к низкому сезону. Наша главная задача сегодня — сохранить безопасность для себя, наших сотрудников, наших гостей и конечно же преодолеть все невзгоды коронавируса.



1 / 47 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

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