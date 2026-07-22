На реставрацию башни Сююмбике в Казани выделено более 100 млн рублей

Средства будут направлены на укрепление конструкции здания

Фото: Сергей Козлов

На проведение реставрационных работ в башне Сююмбике в Казанском кремле выделено более 100 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на укрепление самой конструкции здания, однако работы по устранению наклона не планируются. Об этом заявил на брифинге в Кабмине Татарстана председатель Госкомитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Он отметил, что запланированные мероприятия не предусматривают изменение наклона башни. Финансирование пойдет на укрепление кирпичной кладки, гидроизоляцию, замену окон и другие ремонтные работы. Гущин подчеркнул, что устранение наклона — это масштабный проект, который затрагивает объекты наследия ЮНЕСКО.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом он выразил сомнение в том, что после завершения реставрации башня станет доступна для туристов, поскольку внутреннее убранство не соответствует требованиям безопасности. В частности, лестницы между уровнями слишком крутые. Тем не менее существуют планы разработки проектных решений, которые могут сделать башню открытой для посетителей.

Ранее сообщалось, что Мергасовский дом в Казани решили целиком разобрать для реставрации.

Никита Егоров