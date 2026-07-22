В Минобрнауки напомнили, когда закончится прием заявлений в вузы

После указанных дат и до выхода приказов о зачислении будут объявлены «Дни тишины»

Фото: Динар Фатыхов

Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места завершится 25 июля, сообщили в Минобрнауки, передает РИА «Новости».

Согласно действующим правилам, прием документов для поступления на бюджетные места бакалавриата и специалитета закончится 25 июля.

Конкурсные списки будут опубликованы на сайтах вузов и на портале «Госуслуги» 27 июля.

Льготники, участники олимпиад и абитуриенты, поступающие на целевое обучение, имеют возможность подавать заявления до 1 августа. Остальные абитуриенты, участвующие в основном конкурсе, могут подавать документы до 5 августа.

После указанных дат и до выхода приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета будут объявлены «дни тишины».

Ранее сообщалось, что в КГМУ сменился проректорский состав.

Никита Егоров