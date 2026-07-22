Компанию отстранили от госзакупок за ненадлежащую охрану казанского зоопарка

Компанию, ее директора и учредителя внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Фото: Олег Тихонов

ЧОП «Армада» из Казани включили в реестр недобросовестных поставщиков после того, как сотрудники фирмы не обеспечили охрану казанского зоопарка. Контракт на охрану трех объектов на улице Хади Такташа на сумму почти 6 млн рублей заключили в декабре 2025 года. По условиям охрана должна была работать круглосуточно, обеспечивать пропускной режим и антитеррористическую защиту.

— Сотрудники ЧОП «Армада», которым доверили охрану зоопарка, могли заснуть на посту, не выйти на смену, заступить на службу в состоянии алкогольного опьянения или просто уйти, оставив объект без надлежащей защиты, — сообщает пресс-служба УФАС.

В РНП внесли саму компанию, ее директора и учредителя — на два года они лишены права участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Это не первый случай для «Армады». Ранее фирму уже включали в «черный список» за срыв контрактов по охране Республиканской клинической больницы и Детской республиканской клинической больницы.

Ранее правительство Татарстана утвердило норматив стоимости охраны детских лагерей.

Вадим Вахрушев