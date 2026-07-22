От Бугульмы до Рыбной Слободы: новые точки на туристической карте Татарстана

За пределами топ‑маршрутов: куда поехать в республике, если уже видел главные достопримечательности

Бывшая контора Бондюжского завода в Менделеевске. Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Приезжающие в Татарстан туристы стремятся посетить, кроме Казани, Болгар и Свияжск; наиболее активные добираются до Биляра, Елабуги и Тетюшей, а поток путешественников в Чистополь постепенно растет. Активные казанцы хотя бы раз в год ездят в Верхний Услон, в Юрьевские пещеры, на Лаишевское море. Но есть в республике и другие места, достойные внимания, — «Реальное время» рассказывает, куда еще можно отправиться.

Бугульма

Возглавивший в прошлом году Бугульму и Бугульминский район Дамир Фаттахов вовсю готовится к 250-летию города, которое отпразднуют в 2031 году. К тому времени должны привести в порядок и туристическую инфраструктуру. Тем не менее исторический центр Бугульмы все еще хранит дух уездного города, хотя до крупного торгового центра XIX века ему далеко. Это касается, к примеру, улицы Ленина (бывшей Большой). Поездку сюда можно совместить с посещением Альметьевска. Туристы посещают литературно-мемориальный музей Ярослава Гашека в здании бывшего трактира, где он жил. Центр татарской культуры работает в одном из зданий купца Мухаметшакира Хакимова. Можно также поездить по округе и, к примеру, посетить в Сосновке руины Бугульминского Александро-Невского монастыря.

Дом Хакимова в Бугульме. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Лениногорск

Из Бугульмы до исторического центра нефтедобычи Татарстана — Лениногорска — 32 км пути. Здесь работает Музей нефти под открытым небом. Однако давно требует осмысления и феномен родников Лениногорского района, их тут более 260. Есть легенда, что родник появляется там, где вечный странник Хызыр-Ильяс останавливался. В этом районе, как шутят местные, он танцевал. Кстати, здесь есть источники и с минеральной водой.

Азнакаево

Здесь находится самая высокая точка Татарстана — гора Чатыр-Тау (целых 321,7 метра над уровнем моря). Другое ее название — Изгеләр тавы (Гора святых), здесь раньше находился источник. Недавно в этом месте в 16-й раз прошел фестиваль «Чатыр тауда жыен». Его фишка — национальная борьба на лошадях «Аударыш». В этом году, к примеру, была еще и шаманская юрта и, конечно, показ мод. Словом, Чатыр-Тау — одно из мест, где рассказывают о доисламской истории территории Татарстана.

Чатыр-Тау. взято с сайта commons.wikimedia.org

Менделеевск

Из Казани туристы, отправляясь в Тетюши и Верхний Услон, заодно посещают усадьбы Молоствовых и маркиза Паулуччи. А мы вспомним, что в поселке Красный Ключ находится усадьба Петра Ушкова, владельца заводов в Кокшане и Бондюге (ныне это часть Менделеевска), учредителя «Товарищества химических заводов П.К. Ушкова и Ко». Его племянник Алексей построил в Казани дом, который называют по имени его первой жены — Зинаиды Ушковой. У менделеевского дома была своя электростанция и огромный парк. Здесь, например, жил Борис Пастернак.

Нижнекамск

Есть не интересуетесь индустриальным туризмом, то в столице нефтехимии можно заглянуть на один из мощных карстовых источников — Красный Ключ. И найти остатки усадьбы елабужских купцов Стахеевых, которая горела в 2021 году. Иван Стахеев построил ее для дочери Александры, потом она стала называться по ее мужу особняком Чикиных. Глава Нижнекамского района Радмир Беляев уже пообещал, что после реставрации здесь появится туристический кластер.

Дом Чикина, поселок Красный Ключ, 1950-е годы. предоставлено из фондов Историко-краеведческого музея г. Набережные Челны

Арск

В Арск едем на электричке! В районе, помимо музеев Габдуллы Тукая в селах Новый Кырлай и Кошлауч, ходят в музей азбук «Алифба» — про одного из его создателей Салея Вагизова Ильдар Ягафаров снял фильм. Ездят в село Культеси смотреть на деревянную мечеть. Или в Кшкар — на каменную мечеть. А также в самом Арске напрашиваются на производство знаменитых ичигов — здесь их выпускают, хоть и не в промышленных масштабах, как в советские годы.

Кукмор

Садимся снова в электричку, и вот уже — родина кукморских валенок. А также, соответственно, фабрика братьев Родыгиных, где работает местный краеведческий музей. Можно посмотреть родовой дом их конкурентов, братьев Комаровых, кстати, предметом соперничества была больше не продукция, а сырье — шерсть. Еще одна достопримечательность — не особо приметная, но уникальная в своем роде башня Шухова. Ее уникальная сетчатая металлическая конструкция заслуживает особого внимания, тем более что аналогичную башню в Москве планируют разобрать.

Камские Поляны

Промышленная территория Татарской АЭС не рекомендуется для посещения из-за риска обрушения перекрытий, хотя она и открыта для доступа. Объект решили построить в 1978-м по понятным причинам — вокруг появились крупные промышленные предприятия. Возведение началось в 1982-м. Было вложено около 274 млн рублей. Но в это время случилась Чернобыльская авария, и среди населения района начались волнения и протесты против строительства АЭС. В октябре 1989 года стройку было решено прекратить. Позднее здесь пытались сделать игорную зону, а потом — построить туристическо-оздоровительный парк.

Мамадыш, особняк купца Никанора Щербакова. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Мамадыш

Те, кто не едет в Тетюши, а отправился в сторону Елабуги, заезжают в Мамадыш, на местный «Рыбацкий дворик», прогуливаются по Советской улице — изучают ратушу, гостиный двор, дом купца Кузовникова, чайную Лощилова. Удивляются, откуда здесь памятник автору первого татарского балета «Шурале» Фариду Яруллину. Дело в том, что его отец Загидулла, написавший «Марш Тукая», родом из села Малая Сунь. А потом выходят к реке Нократ (Вятка). Вечером здесь, говорят, почти как в Свияжске.

Рыбная Слобода

В то время как пробка к Камскому морю в Лаишево грозит перерасти в отдельный вид развлечения, та же Кама есть и в следующем районе. Если поедете туда по М-7, по пути загляните в деревню Яна Сала — здесь кандидат исторических наук Нурулла Гариф открыл частный музей — в доме Шарафетдина, прадеда своего деда. После революции объект был национализирован. Здесь было правление колхоза, сельский совет, школа, больница. А потом историк смог забрать дом себе. Экспонаты он находит сам, чистит, определяет место. А еще Гариф написал 68 книг, большая часть из них — история сел Рыбно-Слободского района.