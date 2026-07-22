Власти США не стали передавать Киеву военную помощь на 400 млн долларов

Решение по этому вопросу будет принимать следующий президент

Фото: Белый дом из Вашингтона, округ Колумбия (общественное достояние)

Американская администрация приняла решение не передавать Украине дополнительную военную помощь в размере $400 млн, которая была утверждена Конгрессом США. Об этом сообщил сенатор Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс) на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената, чьи слова приводит ТАСС.

Во время заседания он спросил председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Дэна Кейна, знает ли тот о том, что администрация сообщила, что средства не будут доступны до вступления в должность нового президента. Генерал Кейн ответил, что не располагает такой информацией, но указал, что ассигнования были утверждены, и перенаправил вопросы к гражданскому руководству.

Дурбин уточнил, что план платежей предполагает возможность расходования средств только в 2029-м финансовом году и решение по этому вопросу будет принимать следующий президент. Сенатор также напомнил, что ранее Конгресс одобрил выделение $400 млн на военную помощь Украине в 2026 году, включая средства для противовоздушной обороны, и данное решение подписал президент Дональд Трамп.

Сенатор Митч Макконнелл (республиканец от штата Кентукки) в статье для The Washington Post указывал на задержку передачи военной помощи Украине, утвержденной Конгрессом на сумму $400 млн, и отметил, что Министерство обороны США также не реагирует на запросы профильных комитетов Сената. Он сказал, что ответственность за затягивание этих вопросов лежит на замминистра обороны по политическим делам Элбридже Колби. В то же время министр обороны Пит Хегсет отметил в мае, что Пентагон будет работать над эффективным освоением средств.

Ранее сообщалось, что новым главкомом ВСУ назначен Михаил Драпатый.

Никита Егоров