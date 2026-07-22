Семейная выплата в России может достигать почти 200 тыс. рублей

Ее средний размер составляет 70–100 тыс. рублей

Фото: Михаил Захаров

С 1 июня 2026 года российские родители, воспитывающие двоих и более детей, могут получить государственную семейную выплату. Об этом напомнил депутат Михаил Ветров.

— Для получения выплаты необходимо либо через «Госуслуги», либо через Соцфонд представить нужную информацию и соответствовать определенным критериям: иметь двоих или более детей, отвечать рамкам дохода и имущества, не иметь задолженностей по алиментам, — передает его слова RT.

Решение о выплате принимается в течение двух недель. Средний размер выплаты, по данным депутата, составляет от 70 до 100 тысяч рублей. Однако в некоторых случаях сумма может доходить почти до 200 тысяч рублей.

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Вадим Вахрушев