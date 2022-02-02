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Казань уступила Лаишевскому району первое место в рейтинге социально-экономического развития Татарстана

10:45, 02.02.2022
Казань уступила Лаишевскому району первое место в рейтинге социально-экономического развития Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Обнародован рейтинг социально-экономического развития Татарстана по итогам 2021 года. Данные приводит Минэкономики РТ.

Интересно, что в итоговом рейтинге Лаишевский район подвинул Казань с первого места, которое столица Татарстана занимала по итогам января — ноября. Приводим полный список.

Рейтинг составляется на основе таких показателей, как объем отгруженной продукции собственного производства, налоговые и неналоговые доходы, общая площадь введенного и действующего жилья, объем валовой продукции сельского хозяйства и других важных социально-экономических индикаторов.

Общество Татарстан

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