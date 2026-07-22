Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России
Предложенный Еврокомиссией проект предусматривал смягчение ограничений
Европейские послы на встрече в Брюсселе не смогли согласовать новый, 21-й пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией. Об этом сообщил источник в европейской столице.
— Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет, — передает слова источника ТАСС.
Напомним, ранее Евросоюз впервые применил новый санкционный механизм.
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