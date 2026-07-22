Новым главкомом ВСУ назначен Михаил Драпатый

Сенатор Дмитрий Рогозин уже высмеял главнокомандующего

Фото: Динар Фатыхов

Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение было опубликовано в его официальном телеграм-канале.

Зеленский отметил, что вместе с Драпатым, временно исполняющим обязанности министра обороны Украины Евгением Хмарой и заместителем главы офиса президента Павлом Палисой была сформирована новая структура Генерального штаба ВСУ.

Он также отметил, что предыдущий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проделал значительную работу, обеспечив защиту Киева, однако для дальнейших достижений необходим новый взгляд, который представляет Драпатый.

При этом сенатор Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале уже высмеял Драпатого.

— Драпатый от слова «драпать»? — задался вопросом он.

Ранее Зеленский заявил об обновлении кабинета министров Украины.

Никита Егоров