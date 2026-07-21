«На Казанскую надо в Казань»

В столице Татарстана вместе с патриархом Московским и всея Руси отметили праздник в честь Казанской иконы Божией Матери

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня православный Татарстан отметил праздник в честь Казанской иконы Божией Матери крестным ходом с Казанским образом Царицы Небесной и патриаршим богослужением, которое состоялось в отреставрированном храме в честь Тульского образа святителя Николая Чудотворца в Казанском Богородицком мужском монастыре. Возглавил Божественную литургию патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подробности — в материале «Реального времени».

«Православие и ислам могут спасти этот мир»

Праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани начался ранним утром традиционным крестным ходом с образом. В этом году в молитвенном шествии, которое началось в Благовещенском соборе Казанского кремля и завершилось в Казанском Богородицком монастыре, на месте обретения главной святыни Казанского края, приняли участие более 7 тысяч человек. Казанская икона Божией Матери была торжественно внесена в отреставрированный храм в честь Тульского образа святителя Николая. Именно этот храм первым принял Казанский образ Царицы Небесной после ее обретения в 1579 году. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение отреставрированного храма.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Работы по восстановлению исторических зданий Казанского Богородицкого монастыря осуществляются при поддержке раиса РТ Рустама Минниханова, который лично принял участие в богослужении. В приветственном слове он поздравил всех с сегодняшним праздником и отметил, что каждое прибытие патриарха в республику — это историческое событие.

— 10 лет назад мы вместе с вами заложили храм Казанской иконы Божией Матери. 5 лет назад мы его открыли. В прошлом году было открытие храма-памятника павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя. И вот сегодня освящение отреставрированного храма. Благодарим вас от имени всех жителей нашей республики, не только православных. Все конфессии, все национальности в республике живут в мире и согласии благодаря вашей политике, вашей поддержке, — отметил раис.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он напомнил, что «православие — это первая вера для российского государства». «Но в то же время мы высоко ценим то, что вы приняли участие в форуме «Россия — Исламский мир», где высказали глубокую мысль по поводу сегодняшних событий, сказав, что православие и ислам могут спасти этот мир», — подчеркнул Рустам Минниханов, пригласив патриарха посетить Казань в следующем году.

«Важно, чтобы никогда не нарушался этот межрелигиозный мир»

На торжестве патриарх Московский и всея Руси и Татарстанская митрополия обменялись подарками. Патриарх передал икону Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в свою очередь преподнес икону Николы Тульского. «Мы испытываем счастье сегодня и благодарим Господа Бога за эти мгновения, которые переживаем, видя возвращение наших святынь», — признался митрополит, завершая свою речь напоминанием патриарху, что «на Казанскую надо быть в Казани».

— Республика Татарстан — пример братского соработничества и добрых отношений. Пусть Господь хранит Татарстан! — пожелал патриарх Кирилл, поблагодарив раиса РТ за вклад во взаимоотношения между православными и мусульманами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Именно здесь, в этом месте, замечательный образ и пример взаимодействия православных и мусульман, которые веруют в Единого Бога, но у которых есть определенные различия, связанные с историей и многими другими обстоятельствами. Важно, чтобы никогда и ни при каких случаях, ни под воздействием никаких злых сил не нарушался этот межрелигиозный мир. Тогда будет грош цена нашей вере. Если мы верим в Бога, который есть основа всякого добра и того, что спасает человека, а друг с другом ссоримся, то мы «медь звенящая», «пустой колокол». Наша вера должна споспешествоваться делами, и одно из таких важных направлений доброделания — это установление мира между людьми, особенно в тех метах, где люди по-разному в силу исторических и прочих обстоятельств возносят молитву к Богу. Россия являет такой замечательный пример, — заключил патриарх.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Центры помощи

У стен собора Казанской иконы Божией Матери развернулась ярмарка, где представили свои изделия организаторы и воспитанники благотворительных организаций.

Центр помощи мамам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, под названием «Мамино гнездышко», который находится в Зеленодольске, существует уже 5 лет. Туда обращаются женщины, которые бегут от домашнего насилия или не хотят прерывать беременность, когда их заставляют, и те, кому просто негде жить.

— Наш приют может принять до тридцати человек. На данный момент у нас проживает пять мам и четверо детей. Одна мама беременная, ей только исполнилось восемнадцать лет. Она сохранила беременность, сейчас все урегулировалось, она будет вступать в брак со своим молодым человеком. У нее стоял выбор: либо сохранять ребенка, либо избавляться и начинать свободную жизнь, — рассказала психолог Ксения Корсакова.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

Ксения рассказала и историю возникновения центра:

— У нас была благотворительница Екатерина Балабанова. Она хотела сделать богадельню для бабушек, но скоропостижно скончалась от онкологии. Передала дело своей племяннице, а та решила сделать приют для мамочек. Уникальность нашего приюта в том, что у нас есть домовой храм. Он действующий, там проходят службы, крестятся мамочки и детишки. У нас трое детей родились прямо здесь и были крещены в этом храме. Еще пять мам тоже прошли через этот обряд.

В то же время в центр принимают женщин любой национальности и вероисповедания, отметила психолог.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

Надежда Титова уже больше 10 лет возглавляет Региональную общественную организацию родителей детей-инвалидов «Забота», где оказывают всестороннюю помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Только вчера в Петропавловском соборе она проводила мастер-класс для патриарха и раиса, которые своими руками сделали расписную тарелку. На ярмарке организация представила самодельные изделия, созданные в центрах досуга ребятами с ОВЗ. Все вырученные средства идут на организацию бесплатных занятий, отметила директор.

— К нам приходит очень много ребят 18 плюс. Мы уже взрослая организация, работаем почти семнадцать лет. Есть ребята, которые выросли вместе с нами. Есть маленькие дети, но есть и те, кто почти наши ровесники — даже сорок плюс. Наша задача — не развлекать их, а научить что-то делать своими руками. Сейчас действуют три центра. Один из них нам передала республика — там сейчас идет капитальный ремонт. Здесь будут обустроены трудовые мастерские именно для трудоустройства ребят с инвалидностью, чтобы они могли работать и быть официально устроенными. Речь идет о ребятах с тяжелой ментальной инвалидностью. Новый центр сможет принимать достаточно много воспитанников, потому что площадь достигает 600 квадратных метров — это весь первый этаж пятиэтажного дома. Здесь появятся квартиры для самостоятельного проживания. Ребята, которые будут работать, смогут там же ночевать во время трудовой недели, — разъяснила Надежда Титова.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

В центр могут обратиться все, кому нужна помощь, любой человек с инвалидностью, без ограничения по возрасту. Кроме того, разработаны отдельные программы для мам.

— У нас в штате есть психолог, который ведет индивидуальные и групповые беседы. Есть спортивное направление, хор для мам, игротерапия для них — это отдельное направление, которое помогает женщинам. Ведь годами 24 часа в сутки осуществлять уход непросто. Моему ребенку двадцать два года, я меняю ему подгузник и кормлю с ложки. Я сама особенная мама и знаю, насколько трудно находить время на себя, уметь переключаться хотя бы на час-два, просто побыть человеком. Если ребенок даже зубы почистить сам не может, попить не может, причесаться не может, нос почесать не может, то ты полностью замещаешь его функции. Таким мамам нужна поддержка, — выразила уверенность руководитель организации.

На площади была организована и концертная программа. Ее участниками стали гости из Сармановского района, артисты кряшенских фольклорных ансамблей «Иганя» и «Айбагыр». Руководитель одного из коллективов Римма Антонова рассказала, что народные костюмы хранятся испокон веков, например ее изю осталось от свекрови. В родной деревне функционирует церковь, где проходят службы, кроме того, здесь организована воскресная школа. Как отметила Раиля Асанова, руководитель ансамбля «Иганя», который получил звание народного, песни кряшенами бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

«Доказательство нашего единства и нашей непобедимости»

На площади перед собором Казанской иконы Божией Матери прошло открытие благотворительной акции «Белый цветок». По словам председателя наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Громовой, сейчас уже сорок городов участвуют в проекте.

— Когда мы здесь, на ярмарке, собираем какую-то лепту, а потом к ней еще присоединяются другие деньги, это очень важно, потому что в результате получается, что мы все без исключения, начиная от малых и заканчивая большими, начиная от простых жителей и заканчивая чиновниками, предпринимателями, имена которых у всех на слуху, — мы все вместе как единый народ, как единый дух. Мы все рядом с теми, кому нужна любовь, участие, помощь. Может быть, недостаточно будет тех денег, которые мы каждому выделим, кто получает эти средства, но зато люди почувствуют, что они не одни, что есть те, кому небезразличны их проблемы, судьба. Одиночество — это самое страшное. А когда мы вместе, как единый народ, сегодня эти дни Казанской иконы Божией Матери нам показывают еще раз, насколько мы разные и одновременно насколько мы все россияне. Это потрясающе, что совместными силами восстановлены соборы рядом, построены храмы — собор Николая Тульского и Богородицкий монастырь. Это действительно удивительное доказательство нашего единства и нашей непобедимости, — подчеркнула Громова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для гостей подготовили мастер-классы, благотворительную ярмарку, концерт и выставку. Завершился фестиваль акцией по обмену белых цветов на пожертвования — средства передадут нуждающимся семьям для подготовки детей к новому учебному году.

1 / 41 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов