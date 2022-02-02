Байден одобрил переброску дополнительных войск в Восточную Европу

Президент США Джо Байден формально одобрил переброску дополнительных войск в Восточную Европу в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN.

В рамках переброски дополнительных сил на территории Польши и Германии будет размещено около 2 тысяч военнослужащих ВС США. Еще около тысячи солдат будет переброшено из Германии в Румынию. Также в Пентагоне отдали приказ привести в повышенную боевую готовность еще несколько тысяч военных на случай возможной отправки в страны Европы.

фото: wikipedia.org

Сегодня директор французского центра исследований в области разведки (CF2R) Эрик Денесе рассказал, что США подняли в воздух сразу три воздушных командных пункта, что может быть сигналом для России о повышенной боевой готовности американских ВС.



24 января представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что войска на территории страны и за рубежом находятся в повышенной готовности. Некоторые воинские части готовятся к переброске в Европу, а их численность достигает 8,5 тысячи. По его словам, окончательное решение о переброске еще не принято.

Максим Кокунин