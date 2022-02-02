Татарстан вложится в водоснабжение и канализацию пригородов Казани

Четыре месяца на четыре проекта

В Татарстане продолжается работа по обеспечению населенных пунктов системы водоснабжениями и водоотведения. Как стало известно «Реальному времени», на разработку проектов планировки и межевания территорий для их размещения готовы направить 56 миллионов рублей из республиканского бюджета.

За эту сумму подрядчик обязуется предоставить требуемую документацию для четырех линейных объектов на территории Татарстана:

Системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения территорий, прилегающих к трассе Казань — Зеленодольск («Большой Зеленодольск»).

Системы водоснабжения, водоотведения и дождевой канализации на территории Казани и Лаишевского района (Лаишевский узел).

Сетей хозяйственно-бытовой канализации в деревне Куюки Богородского сельского поселения Пестречинского района.

Подземного источника водоснабжения водозабора «Столбищениский») производительностью 90 тыс. кубометров в сутки в Лаишевском районе.

Проекты планировки и межевания территорий заказало Главное инвестиционно-строительное управление РТ. С подрядчиком оно пока не определилось.

Проекты планировки и межевания территорий заказало ГИСУ РТ. Фото rt.rbk.ru

На разработку документации отводится всего четыре месяца с момента заключения государственного контракта. Его планируется заключить 10 февраля, то есть проекты планировки и межевания территорий должны быть готовы уже к 10 июня.

При этом интересно, что еще в прошлом месяце кабмин Татарстана утвердил проект планировки и проект межевания территории инженерных сетей Лаишевского узла. К постановлению документация не прилагалась, но в нем уточнялось, что на проектируемой территории планируется построить системы водоснабжения, водоотведения и дождевой канализации в границах Казани и Лаишевского района.

Куюки и водозабор «Столбищенский»

Для строительства хозяйственно-бытовой канализации в Куюках и водозабора «Столбищенский» проектную документацию пытаются разработать уже не в первый раз. Так, в ноябре 2021-го Главстрой Татарстана объявил тендер на разработку проектной и рабочей документации за 381,5 миллиона рублей. Согласно его документации, канализацию в Куюках должны построить в 2022—2023 годах, а работы с водозабором «Столбищенский» планируется проводить вплоть до 2024 года.

Проект планировки и межевания территории для строительства хозяйственно-бытовой канализации в Куюках разрабатывается по распоряжению кабмина Татарстана. В документе подрядчик должен установить границ зон планируемого размещения объекта и земельных участков, предназначенных для строительства и размещения инженерных объектов, а также границы образуемых и изменяемых земельных участков.



Проект планировки и межевания территории для строительства хозяйственно-бытовой канализации в Куюках разрабатывается по распоряжению кабмина РТ. Фото new-variant.ru

Планируемая протяженность сети хозяйственно-бытовой канализации в Куюках — 8,5 км. Ориентировочная площадь для разработки проекта планировки и межевания территории под ее размещение — 17 га. Согласно осенней документации Главстроя РТ, сети предназначены для отвода сточных вод с территорий ЖК «Светлый», «Новые Куюки», «Яшьлек», «Новые Салмачи» и Куюков.



Что касается водозабора «Столбищенский», то, как и в случае с сетями канализации для Куюков, проект планировки и межевания территории разрабатывается по распоряжению правительства Татарстана. Цель документация аналогичная — определение границ зон для размещения объекта и отведенных для этого земельных участков.



Ориентировочная площадь для разработки проектов планировки и межевания территории для водозабора «Столбищенский» — 73 га. На ней появятся три площадки под водозаборные узлы, на одной из которых разместят станцию очистки воды. Их соединят участками водопроводов диаметром 1000 мм в две нитки. Согласно документации, ориентировочная протяженность каждого из водопроводов — 6 км.

Сети водоснабжения, водоотведения и газоснабжения территорий, прилегающих к трассе Казань — Зеленодольск, расположатся в столице РТ и ряде поселений района. Фото tatarstan.ru

Казань обрастает сетями

Аналогичная история и с разработкой проектов планировки и межевания территорий для размещения систем водоснабжения, водоотведения и газоснабжения территорий, прилегающих к трассе Казань — Зеленодольск и на территории Лаишевского узла. Основание для работы — распоряжение кабмина Татарстана, а цель проекта — определение границ зон для размещения объекта и отведенных для этого земельных участков.

Сети водоснабжения, водоотведения и газоснабжения территорий, прилегающих к трассе Казань — Зеленодольск, расположатся в столице Татарстана и в Новопольском, Осиновском и Октябрском сельских поселениях Зеленодольского района. Ориентировочная площадь для разработки проекта планировки и межевания территории — 20,3 га.

Не возникает вопросов и местоположением сетей хозяйственно-питьевого водопровода, а также хозяйственно-бытовой и дождевой канализации в границах «Лаишевского узла» — одноименный район Татарстана и Казань. Ориентировочная площадь для разработки проекта планировки и межевания территории — 122,13 га, а протяженность — 51 км.



В целом в Татарстане разворачивается масштабная работа по строительству и реконструкции очистных сооружений и инженерных систем. Фото: Дмитрий Резнов

Районы не остались без внимания к их канализациям и БОС

В целом в Татарстане разворачивается масштабная работа по строительству и реконструкции очистных сооружений и инженерных систем. ГИСУ РТ займется не только Казанью и ее окрестностями, но и районами республики — Апастовскому, Высокогорскому, Кайбицкому, Лаишевскому, Мамадышскому, Мензелинскому, Сабинскому и Тюлячинскому.

Так, 441,6 миллиона рублей из федерального и республиканских бюджетов готовы направить на работы в восьми населенных пунктах объектов. Самым дорогим из них станет возведение биологических очистных сооружений в Богатых Сабах — 159 миллионов.

В этом году в рамках заказа ГИСУ запланированы следующие работы:

Строительство очистных сооружений с сетями канализации в селе Большие Кайбицы — 139,8 млн рублей.

Строительство БОС в поселке ж.д. станции Высокая Гора и систем водоотведения в селе Высокая Гора — 55,5 млн рублей.

Строительство очистных сооружений ливневой канализации в селе Усады — 30 млн рублей.

Строительство сетей водоотведения в поселке Юртово — 20,4 млн рублей.

Строительство канализационной насосной станции с сетями напорной и самотечной канализации в пгт. Апастово — 14 млн рублей.

Строительство линии канализации и теплотрассы по ул. Советской в Мамадыше — 13,18 млн рублей, из которых 10 млн 675 тысяч — федеральные, а 2,5 миллиона — республиканские средства.

Реконструкция сетей и сооружений водоотведения в селе Тюлячи — 9,6 млн рублей.

Завершить работы необходимо до 1 декабря 2022 года. Однако, кто займется ими, пока неизвестно, ГИСУ РТ находится в поиске подрядчика.

Татьяна Демина