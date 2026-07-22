Страховой рынок не может покрыть риски от атак беспилотников

Без поддержки государства страховщики не смогут обеспечить покрытие складской инфраструктуры

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Генеральный директор страховой компании «Росгосстрах» Максим Шепелев считает, что российский страховой рынок остро нуждается в системном решении для защиты бизнеса от атак беспилотников. По его словам, без него очень скоро может не хватить лимитов для покрытия нужного объема.

— Системное решение требует распределения ответственности между российскими страховщиками, РНПК, пулом и государством, — передает его слова ТАСС.

Шепелев подчеркнул, что без диверсификации подходов страховой рынок не сможет обещать возмещение всей складской инфраструктуре — независимо от высокого спроса на такую защиту.

Раннее основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о пострадавших в результате ночных атак на логистические центры компании.

Вадим Вахрушев