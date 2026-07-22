Страховой рынок не может покрыть риски от атак беспилотников
Без поддержки государства страховщики не смогут обеспечить покрытие складской инфраструктуры
Генеральный директор страховой компании «Росгосстрах» Максим Шепелев считает, что российский страховой рынок остро нуждается в системном решении для защиты бизнеса от атак беспилотников. По его словам, без него очень скоро может не хватить лимитов для покрытия нужного объема.
— Системное решение требует распределения ответственности между российскими страховщиками, РНПК, пулом и государством, — передает его слова ТАСС.
Шепелев подчеркнул, что без диверсификации подходов страховой рынок не сможет обещать возмещение всей складской инфраструктуре — независимо от высокого спроса на такую защиту.
Раннее основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о пострадавших в результате ночных атак на логистические центры компании.
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