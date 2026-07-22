Минтруд: ИИ поможет снизить дефицит кадров в России

В ведомстве также принимают меры по переобучению работников и стимулированию найма

Внедрение искусственного интеллекта и автоматизации должно помочь снизить дефицит кадров на российском рынке труда. Такое мнение высказал глава департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов на заседании комитета РСПП.

— Естественно, что мы ждем, что ИИ-автоматизация приведет к снижению дефицита кадров, о котором все говорят, — передает его слова ТАСС.

Кирсанов также напомнил, что Минтруд уже принимает меры для поддержки работников. Ведомство занимается организацией бесплатного переобучения и стимулирует работодателей к найму сотрудников.

Напомним, ранее крупные мировые компании начали пересматривать программы внедрения искусственного интеллекта.

Вадим Вахрушев