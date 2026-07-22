День работника сферы закупочной деятельности появится в Татарстане

Его будут отмечать 5 апреля, в день принятия федерального закона о контрактной системе

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане появится День работника сферы закупочной деятельности. Его будут отмечать 5 апреля, в день принятия федерального закона о контрактной системе. Проект соответствующего постановления поддержали депутаты Госсовета.

Инициативу представил председатель Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов. По его словам, в Татарстане сфера государственных муниципальных закупок имеет более чем 20-летнюю историю. Сегодня она служит не только эффективному использованию бюджета, но и развитию республики в целом.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако сейчас перед отраслью стоит кадровый вызов: совокупная потребность рынка в квалифицированных кадрах в сфере закупок превышает 250 человек. Проблема не в отсутствии системы подготовки, а в том, что профессия остается малозаметной для общества, подчеркнул Рягат Хусаинов.

— Молодежь недостаточно осведомлена о ней и не рассматривает ее как престижную, — считает докладчик.

С целью повышения статуса профессии, привлечения молодых талантов и повышения мотивации действующих специалистов и было предложено учредить новую дату.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин установил в стране День хоккея. Дата праздника — 22 декабря.

Галия Гарифуллина