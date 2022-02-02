В Татарстане направят 195 млн рублей на компенсацию затрат на подведение газа

В Татарстане льготным категориям граждан компенсируют до 100% затрат на подведение газа к границам земельного участка и покупку необходимого оборудования. На эти цели выделят 195 млн рублей, сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.



Максимальная сумма компенсации составит 80 тысяч рублей. Эту выплату смогут получить ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, инвалиды I и II групп, а также семьи, где есть ребенок-инвалид, и те, в которых доход составляет менее 10 тысяч рублей в месяц. На 75%-ю компенсацию могут рассчитывать семьи с доходом от 10 до 19 тысяч рублей.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В текущем году планируется подвести газ в более чем 8,5 тысячи домовладений, в 2023-м — в 49.



В сентябре газ провели в двух микрорайонах Мензелинска. До этого жителям приходилось пользоваться электрическими плитами и платить большие деньги за электричество. Газ провели по республиканской программе газификации, которая реализуется в Татарстане с 2019 года. В августе прошлого года в Татарстане создали региональный штаб по газификации. Он организует системную работу и обеспечение взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных образований РТ, «Газпром трансгаз Казань» и иных организаций по оперативному решению вопросов газификации в республике.



Татьяна Леухина