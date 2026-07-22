Лукашенко приказал отправлять чиновников охранять границы с Украиной

Лидер Белоруссии также пригрозил посадить госслужащих на трактор или комбайн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился о привлечении в армию недобросовестных работников сельского хозяйства для охраны границы с Украиной, особенно в период уборочной кампании. На селекторном совещании он отметил, что в условиях нехватки кадров не стоит прибегать к жестким мерам, таким как «наручники», пишет ТАСС.

Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех, кто не проявляет трудовой дисциплины и не выполняет свои обязанности, на южную границу, где находятся «силы специальных операций». Он подчеркнул, что Беларусь не собирается ни на кого нападать и заботится о своей безопасности.

Президент предложил обеспечить таким работникам неделю подготовки, после чего вооружить их и направить на границу. По его словам, это касается чиновников всех уровней, которые не выполняют свои поручения. «Это мой приказ», — заявил Лукашенко.

Он уточнил, что любой чиновник может быть отправлен «на трактор или комбайн» в сельское хозяйство, а те, кто не умеет работать, будут помощниками, подносящими «снаряды». Лукашенко подчеркнул, что за любое неисполнение приказов предусмотрено направление в армию, поскольку «там тоже нужны кадры». Также он считает важным, чтобы чиновники и бездействующие работники послужили в армии в период уборки.

Ранее сообщалось, что новым главкомом ВСУ назначен Михаил Драпатый.

Никита Егоров